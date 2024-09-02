文旦禁令解封！中國開放台灣文旦輸中　其他柑橘類要再等等

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中國海關總署今（2）日恢復台灣文旦輸入，但「須來自審查合格並予以註冊登記的包裝場和果園」。防檢署副署長杜麗華接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，將加倍提升取樣，目前僅收到中國開放文旦，其他柑橘類品項依然禁止。防檢署說明，中國自111年8月3日起以介殼蟲及農藥殘留超標為由，片面暫停進口我國柑橘類水果後，我方即持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。防檢署指出，我方已於111年9月21日提送臺灣柑橘類鮮果實輸往中國檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，但始終沒有獲得中方正面回應。杜麗華證實，中方海關總署網站公布19處包裝場及45處供果園核可輸中清單，均位於花蓮地區，因中方尚未透過兩岸平臺正式提供輸入相關檢疫規範，已透過兩岸平臺機制洽請中方提供具體檢疫條件。杜麗華說，即日起將受理業者申請輸出檢疫，取樣量將提升至2倍，及目視檢查確認無介殼蟲等有害生物後，在無加註特殊內容條件下，方核發輸出植物檢疫證明書，也呼籲供果園、包裝場落實清潔工作、毒害物管理，若有輕忽，可能無法通過檢疫，至於其他柑橘類水果則依然被禁，希望可以早日協商，回歸國際貿易規範。文旦是內銷為主外銷為輔的品項，更是國人中秋送禮自用的代表性節慶產品。防檢署強調，中國恢復我國文旦輸入，應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺說明清楚檢疫規範。針對仍遭中方暫停進口的農漁產品，希望中國依據國際貿易規範，與我方進行技術對話，儘早恢復貿易。在此同時，我方將積極開拓海外高端市場，如新加坡、日本及加拿大等，讓更多臺灣優質農產品行銷全球。