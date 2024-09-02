越南79週年國慶 中華台越新住民關懷協會異鄉歡慶

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▲中華台越新住民關懷協會謝瑞珉副理事長主持慶典活動。（圖／協會提供）

▲由中華台越新住民關懷協會主辦的首屆『VT-CUP』（全台越南足球聯賽）頒獎，圖為冠／亞／季軍隊伍合照。（圖／協會提供）

▲來自全台越南族群代表逾400人，共同歡慶越南國慶。（圖／協會提供）

由中華台越新住民關懷協會（CTVA)主辦的越南79週年國慶活動，1日在台中市潮港城國際美食館盛大舉辦。這場以「手足情聲 慶國慶」為主軸的盛會，吸引來自全台逾400名越南僑胞、新住民、移工以及企業團體代表熱情參與，人氣強強滾，氣氛熱烈，展現在台越南僑胞及社群對祖國的深厚情誼。中華台越新住民關懷協會副理事長謝瑞珉表示，在台越南社群已近60萬人，為了讓離鄉背井的在台越籍人士，也能感受到如同在家鄉一樣的國慶歡樂氣氛，本會已主辦多次國慶活動，參與的人一年比一年多，他們滿懷思鄉情懷，在異鄉慶賀祖國生日快樂。值得一提的是，今年更結合由本會舉辦的首屆『VT-CUP』（全台越南足球聯賽）頒獎，以及『Idol Viet 2024』歌唱大賽獲獎歌手的精采表演，讓整個國慶活動更加熱鬧歡欣，也為明年的80周年慶祝活動及規模更大的『VT-CUP足球聯賽』、『Idol Viet 2025』開啟一個成功的開始！長期關注在台越南族群的台中市議會林霈涵議員也出席致詞表示，在台越南社群不論在社會、經濟、文化上都有著重要的影響力！今天參與這場國慶活動，更加感受到台灣多元包容的文化特性，在此除了恭賀越南79周年國慶之外，更祝福所有在台越南社群都能幸福快樂！活動現場氣氛熱烈，讓越南社群的凝聚力與對祖國的熱愛在活動中得到了充分展現。此次活動不僅加深了越南社群與當地社會之間的情感聯繫，也為促進跨文化交流和增進理解提供了重要的平台！