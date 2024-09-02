「暴力配息ETF」00934開獎！每股配息0.142元、年化報酬率8.6%

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台股今（2024）年表現亮眼，台股ETF受到許多投資人追捧，特別是高股息ETF，更是備受青睞。首次配息就因年化報酬率超達19%，被稱為「暴力配息ETF」的中信成長高股息（00934），今（2）日公告第1階段分配評價結果，每股配發金額0.142元，除息交易日9/18，最後買進日9/16，收益分配發放日10/15。00934自去年11/1掛牌，截至8/30為止，受益人數從29555人一路攀升至132831人。今年以來受益人數更是成長了113%，在22檔高股息ETF中排名第4，規模也從55億元攀升到327.13億元，增加超過5倍。00934今日公告第一階段分配評價結果，保守原則預估每股配息0.142元，以今日收盤價19.78元計算，當期殖利率0.72%、年化報酬率約為8.6%。00934經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。本月底即將進行成分股調整，可望趕上第4季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。展望後市，張圭慧表示，儘管近期大盤高檔震盪，但台灣經濟基本面穩定復甦，7月景氣對策信號雖轉為黃紅燈，但主要是受到凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，觀察經濟領先指標持續上升，第4季邁入電子產品出口旺季，台股後市不看淡。建議投資人逢低買進，透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。