愷樂曬超音波照！YOYO台「當媽姐姐」近況曝　她嫁初代成員超幸福

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▲蝴蝶姐姐簡愷樂在IG曬出寶寶超音波照，疑似是在傳達當媽的喜事。（圖／取自愷樂臉書、IG）

▲「小蜜桃姐姐」朱安禹的一雙兒女組團出道。（圖／瑀寶文化傳播提供）

▲草莓姐姐簡皎竹2018年與同為YOYO家族的香蕉哥哥林掄元結婚，成為家族內第一對夫妻，並於隔年迎來兒子。（圖／圈圈兒童音樂提供）

▲蘋果姐姐彭薇霖在2015年12月底生下混血寶寶「小貝瑪」，家庭生活美滿。（圖／翻攝自臉書）

41歲「蝴蝶姐姐」簡愷樂2020年捲入男星羅志祥跟周揚青的戀情，同年道歉後就消失螢光幕前，神隱至今仍低調生活，IG也鮮少更新，沒想到，簡愷樂今（2）日突然在IG曬出超音波照，疑似是宣布當媽，讓外界震驚不已。《NOWnews今日新聞》也整理出YOYO家族初代成員升格人母的近況， 不少姐姐離開兒童台專心經營婚姻，家庭相當美滿。簡愷樂為東森幼幼台的昆蟲家族成員，2004年出道的她，除了幼幼台活動，還同時接演《好美麗診所》、《萌學園》等戲劇作品，也經常是《國光幫幫忙》、《康熙來了》等節目的通告來賓。簡愷樂2011年正式加入《娛樂百分百》，與羅志祥一同成為主持人，並於2014年宣布離開東森幼幼台，以「愷樂」為藝名加入羅志祥旗下經紀公司。不過，簡愷樂2020年卻被羅志祥當時女友周揚青爆料，與羅有不正當關係，她隨後在IG公開向周揚青道歉，並消失演藝圈至今，雖一度傳出嫁給醫師、富豪又離婚等消息，但皆未經證實，如今在IG曬出寶寶超音波照，疑似是在傳達當媽的喜事。朱安禹為東森幼幼台的水果家族成員，2001年加入後，又於2007年10月離開，加入MOMO親子台，並改名為MOMO姐姐，而後再改名為小蜜桃姐姐。朱安禹2011年8月與中國富商李慎言舉行婚宴，男方擁有10億元身家，她踏入豪門婚姻美滿。朱安禹2012年5月在香港養和醫院誕下長子「桃太郎」，之後就與李慎言一同移居上海。2015年8月，2人迎來第二胎女兒，雖朱安禹近年屢次傳出婚變，但曾出面甜喊喜歡老公的踏實，狠甩婚變不實謠言。2021年，朱安禹一雙兒女也組團「水星兄妹」正式出道。簡皎竹2005年加入東森幼幼台，現在仍為YOYO家族水果生力軍成員之一。她2018年與同為YOYO家族的香蕉哥哥林掄元結婚，成為家族內第一對夫妻，並於隔年迎來兒子。2人也成立YouTube頻道「香草CP」，紀錄甜蜜的婚後親子生活。彭薇霖2000加入YOYO家族，為水果家族成員之一，2006年成為MOMO親子台節目主持人及兒童節目製作人。彭薇霖2011年卸下兒童台姐姐身分，轉而投資廣州親子酒店，還在當地自組「蘋果家族」，依然以自己的方式陪伴小朋友們，更在2015年12月底生下混血寶寶「小貝瑪」，家庭生活美滿。