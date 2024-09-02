波特王才踢爆台網紅到中國大外宣！突刪光485影片：回憶留心裡吧

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▲波特王刪光和前公司有關的485部影片，只用了17分鐘。（圖／翻攝自波特王臉書）

波特王（陳加晉）不只是百萬網紅，也曾客串台劇圈粉無數，他6月才揭開中國邀請台灣網紅拍旅遊影片，是為了進行「大外宣」，原意是提醒眾人，但沒想到當吹哨人也讓他丟掉許多工作機會，而他今（2）日無預警清空頻道，包括與前總統蔡英文合體拍攝的影片，他感慨吐露真相，「回憶就留在心裡吧。」波特王在文中提及，「當年和中國廠商解約的原因，是因為中國方要求下架我撩小英前總統的影片，​這部分也很多老觀眾都知道。而多年後當初跟我站同一隊的前公司，先是欠我錢欠到我跟他們解約，解完沒合作後先是各種造謠攻擊，又轉身想搶我YouTube頻道跟名字。」最後法院判決認證，頻道跟名字都是他的，只是同時也被要求刪除過去和前公司合作期間的影片，「按照合約來看他們是有著作權，於是我也再次被要求得刪除所有與聚暘合約期間所創作的影片。」波特王感慨，花了17分鐘，刪掉了485部影片，「一路刪到與小英合拍的那部時停頓了一下，想想刪之前重看一次好了！邊看邊回想那天拍片的大小事。想著想著就笑了。」還說蔡英文可能是翻轉他人生的重要人物之一，雖然很可惜，但最終他還是將影片刪除，「不過這份回憶就留在心裡吧。也同步告訴大家這件事，若之後想重播找不到，原因是因為這樣。」