柯文哲無保請回！黃智賢酸「民眾黨黑道化」：以後貪官都用同模式

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，歷經70多小時的馬拉松式訊問，台北地院今（2）日凌晨裁定無保請回，政治評論員黃智賢對此表示「民眾黨黑道化，法官心生畏懼」，直批柯文哲每天不斷用各種政治動作，干擾司法貪污調查，更以赤裸裸的政治勢力，直接對法官跟檢察官施壓。黃智賢表示，柯文哲跟民眾黨，習慣於無法無天的掠奪、習慣於掠奪公家資源，納為私用「圖利財團，不過是柯文哲的習慣」，沒想到今天柯文哲跟民眾黨，直接黑道化，直接用類黑道小弟，到北檢門口叫囂，又有他們的立委跟議員，在現場呼號，還每天不斷用各種政治動作，干擾司法對柯文哲的貪污調查，以赤裸裸的政治勢力，直接對法官跟檢察官施壓。黃智賢說，法官以全球笑話級的「柯文哲什麼都不知道」替柯文哲開脫護航，違反人類的正常經驗，且法官說柯文哲不知道，原因之一是說，柯文哲不在都市計畫委員會。「法官到底是恐龍還是反智？還是枉法裁判？」最後以市長不知情，沒下令做理由，讓柯文哲無保請回「即使，同案被告，全都被羈押了。」。黃智賢直言以後，所有貪官都會使用同樣模式：只要堅持不知情法官，就必須要，認可貪官確實不知情。二，必須不擇手段，抓權抓錢，然後可以養網軍，可以弄到立委位子，還可以搞100個人，來法院門口鬧，違法集會，警察不敢驅離。