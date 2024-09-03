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▲北科附工長期耕耘桃園市基層籃球，2024桃園市Tao League國高中籃球區域聯盟對抗賽！9/5日正式開打。（圖／哲揚國際行銷提供）

2024桃園市Tao League國高中籃球區域聯盟對抗賽將於9/5-9/8日在國立北科附工體育館開打，近幾年從北科燕盃基層訓練站、區域對抗賽到新南向國際籃球邀請賽，國立北科附工致力於基層推廣、區域交流及接軌國際三個面向，期許藉由點線面的串接，落實在地化的目標並藉此蓬勃桃園市的基層籃球發展。為深化與落實桃園基層區域發展，國立北科附工今年更規劃了專屬桃園地區的籃球聯盟賽事『2024桃園市Tao League國高中籃球區域聯盟對抗賽』，聯盟賽事區分為國中組與高中甲組。甫落幕的國中組賽事共有16支國中甲乙組球隊一同參與，其中14支球隊皆來自桃園市內、並邀請鄰近的新北市兩支球隊，期間進行了分組賽、排名賽及季後賽共計80場賽事，不但讓每支球隊能夠比賽場次極大化、甲乙組球隊相互交流，更創造了14支桃園市國中籃球隊共同參與的盛況。對於國立北科附工在桃園基層籃球的耕耘，深獲桃園市體育局與市議會李曉鐘副議長的支持，並將於開幕典禮蒞臨開球，同時，桃園市兩大職業籃球隊亦樂見國立北科附工在基層的推動與努力，將持續保持密切的合作，為桃園市籃球發展共同努力。推動桃園基層籃球的深耕以及區域籃球的綿密交流，是『Tao League』的最大宗旨，期盼桃園三級籃球能夠更加蓬勃發展、讓桃園在地籃球員在未來能夠因為『Tao League』而『Tao League (桃李) 滿天下』。