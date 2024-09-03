迷客夏證實停賣「娜杯紅茶系列」原因曝光！粉絲崩潰：明明超好喝

手搖飲料迷客夏在官方粉絲團公告將短暫停賣「娜杯紅茶系列」，引來粉絲崩潰：「明明超好喝」，業者證實今9月3日為最後販售日期。9月4日起將迎接茶拿鐵新成員「朝等紅茶」，以斯里蘭卡紅茶搭配香氣鮮明的肯亞紅茶，打造木質調與麥芽焦糖香的全新「朝等紅茶拿鐵系列」，並以閩南語「早頓」（tsá-tǹg）命名。
聽聞迷客夏「娜杯系列」準備放長假，不少粉絲緊張地急著衝去喝，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方證實今9月3日為最後販售日期，不過已透露「有評估年底前做回歸」，為迎接全新茶拿鐵「朝等紅茶」短暫停賣「娜杯系列」；是繼去年圈粉無數的「香緹紅茶」後又一最新力作。
營造復古兒時風味的迷客夏「朝等紅茶」，以斯里蘭卡紅茶為主體，搭配香氣鮮明的肯亞紅茶展現多變層次。前段花果香略帶木質調，中段散發水果乾、麥芽糖香，尾韻則透出綿長紅甘蔗香氣與焦糖甜味。圓潤深紅的茶湯色澤，喝起來口感醇厚甘甜、茶香餘韻綿長在嘴裡，雖然不含水果乾、麥芽糖、紅甘蔗等食材，卻喝得到迷人香氣。
迷客夏還以傳統早餐店回憶為4款新品趣味取名，首推搭配綠光鮮奶的「美女，鮮奶茶」，香醇濃郁還帶有麥糖香氣；回歸紅茶本色的「帥哥，紅茶」，入口至中段為經典錫蘭木質香、尾韻則有肯亞特色麥糖香；「同學，特調」淡淡的蜂蜜香氣搭配酸甜葡萄柚與朝等紅茶，清爽酸甜；「朝等蕎蕎奶霜」則加入大受歡迎的蕎蕎奶霜，使用紐西蘭放牧乳源鮮奶油、融合綠光鮮奶及香甜蕎麥茶，綿密奶霜裡喝得到淡淡海鹽蕎麥香。
全新「朝等紅茶」系列9月4日開賣，「美女，鮮奶茶」M 55元／L 65元；「帥哥，紅茶」L 40元；「同學，特調」L 65元；「朝等蕎蕎奶霜」L 65 元。9月4日至9月17日，foodpanda外送享「帥哥，紅茶」單品8折優惠；9月11日至9月24日，持悠遊卡、悠遊聯名卡購買朝等紅茶系列飲品，每杯「現折5元」優惠，限量共20000杯。即日起至10月31日，持永豐DAWAY卡綁定LINE Pay支付，筆筆回饋LINE POINTS 10%，每月每LINE Pay帳號最高回饋LINE POINTS 100點，活動每月限量15萬點至送完為止。
另外，今93軍人節，國軍爽喝珍煮丹「全品項9折」！9月3日至珍煮丹本人出示「軍人證」、「福利證」或「福利優友卡」，立即享有全台珍煮丹門市「全品項9折」優惠。提醒大家，限定出示本人可辨識之證件；限全台門市現場購買、電話自取，外送平台（UberEats、Foodpanda、你訂平台）均不適用；產品供應量依門市現場公告及說明為準。
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迷客夏還以傳統早餐店回憶為4款新品趣味取名，首推搭配綠光鮮奶的「美女，鮮奶茶」，香醇濃郁還帶有麥糖香氣；回歸紅茶本色的「帥哥，紅茶」，入口至中段為經典錫蘭木質香、尾韻則有肯亞特色麥糖香；「同學，特調」淡淡的蜂蜜香氣搭配酸甜葡萄柚與朝等紅茶，清爽酸甜；「朝等蕎蕎奶霜」則加入大受歡迎的蕎蕎奶霜，使用紐西蘭放牧乳源鮮奶油、融合綠光鮮奶及香甜蕎麥茶，綿密奶霜裡喝得到淡淡海鹽蕎麥香。
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