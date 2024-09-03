萊爾富生意突變超好！眾人結帳變0元瘋傳　內行揭真相：實在聰明

慶祝93軍人節！珍煮丹「全品項9折」　摩斯漢堡「結帳打9折」

記者蕭涵云/綜合報導

▲慶祝93軍人節，速食、手搖飲料專屬優惠一次整理！今一日限定本人出示軍人證、福利證或福利優友卡，珍煮丹「全品項9折」優惠；到摩斯漢堡門市「結帳也9折優惠」。（圖／珍煮丹提供）
▲慶祝93軍人節，速食、手搖飲料專屬優惠一次整理！今一日限定本人出示軍人證、福利證或福利優友卡，珍煮丹「全品項9折」優惠；到摩斯漢堡門市「結帳也9折優惠」。（圖／珍煮丹提供）
慶祝93軍人節，速食、手搖飲料專屬優惠一次整理！今（3）日一日限定，本人出示軍人證、福利證或福利優友卡，可享珍煮丹「全品項9折」優惠；持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費也「享9折優惠」。

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📌珍煮丹：93軍人節！國軍爽喝「全品項9折」
感謝國軍弟兄的辛勞付出，珍煮丹9月3日一日限定活動，本人出示「軍人證」、「福利證」或「福利優友卡」，立即享有全台珍煮丹門市「全品項9折」優惠。提醒大家，限定出示本人可辨識之證件；限全台門市現場購買、電話自取，外送平台（UberEats、Foodpanda、你訂平台）均不適用；產品供應量依門市現場公告及說明為準。

▲摩斯漢堡力拚超商、星巴克優惠！繼大杯冰紅茶「買20送20」，跨年加碼摩斯咖啡大杯46杯2024元！漢堡王則是12月29日最後一天上班日，3款安格斯牛堡任選「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡軍人節國軍「結帳9折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：軍人節國軍「結帳9折」優惠！
摩斯漢堡不只開學季MOS各式點心網路優惠券釋出！即日起至9月30日，「摩斯雞塊配摩斯蒟蒻冰紅茶」99元、「薯條及大杯可樂｣79元、「北海道可樂餅配大杯冰紅茶」69元、「方塊薯餅配大杯冰紅茶」69元、大杯摩斯咖啡兩杯90元、中杯拿鐵咖啡兩杯100元摩斯漢堡軍人節優惠，9月3日凡持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費，即享9折優惠。

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