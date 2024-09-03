慶祝93軍人節！珍煮丹「全品項9折」　摩斯漢堡「結帳打9折」

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▲摩斯漢堡軍人節國軍「結帳9折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

慶祝93軍人節，速食、手搖飲料專屬優惠一次整理！今（3）日一日限定，本人出示軍人證、福利證或福利優友卡，可享珍煮丹「全品項9折」優惠；持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費也「享9折優惠」。感謝國軍弟兄的辛勞付出，珍煮丹提醒大家，限定出示本人可辨識之證件；限全台門市現場購買、電話自取，外送平台（UberEats、Foodpanda、你訂平台）均不適用；產品供應量依門市現場公告及說明為準。摩斯漢堡不只開學季MOS各式點心網路優惠券釋出！即日起至9月30日，「摩斯雞塊配摩斯蒟蒻冰紅茶」99元、「薯條及大杯可樂｣79元、「北海道可樂餅配大杯冰紅茶」69元、「方塊薯餅配大杯冰紅茶」69元、大杯摩斯咖啡兩杯90元、中杯拿鐵咖啡兩杯100元