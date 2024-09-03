秋季衝刺開始！勞動節出戰關鍵州　賀錦麗、拜登赴賓州匹茲堡造勢

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美國副總統、民主黨2024總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），當地時間週一在密西根州、威斯康辛州和賓州，舉行了一連串密集的勞動節主題活動，標誌著本屆大選的「秋季衝刺」啟動。現任總統拜登（Joe Biden）化身賀錦麗的首席助選員，與她一同出現在賓州匹茲堡造勢。綜合《CNN》、《國會山莊報》報導，賓州是關鍵搖擺州，身處美國工業沒落的「鐵鏽帶」（Rust Belt），賀錦麗團隊選在勞動節假期造訪，向勞動階層拉票的用意相當濃厚。自詡為「最支持工會總統」的拜登，在匹茲堡的工會造勢場合，高喊自己信任賀錦麗，會盡其所能提供幫助，讓川普（Donald J. Trump）再次成為失敗者。而這也是他自從賀錦麗獲得民主黨提名後，2人首次同台拉票。賀錦麗聲稱，她會追隨拜登支持工會的腳步，而贏得包含美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）、美國汽車工人聯合會（United Auto Workers）等主要勞工組織的支持，將有助於她在關鍵時刻、在關鍵州分贏得工薪階層選票。與此同時，賀錦麗的副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）也沒閒著，他先是在明州與工會領袖會晤，接著又馬不停蹄前往威斯康辛州的密爾沃基（Milwaukee）出席工會活動，極力展現自己與勞工組織的聯繫，細數他作為前公立學校教師的工會成員身分，以及他在擔任國會議員、明尼蘇達州州長期間支持工會的記錄。