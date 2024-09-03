93軍人節優惠！台北101觀景台國軍免費　9月吃到飽軍公教買一送一

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101於即日起至9月30日期間推出凡國軍官兵及兩位直系親屬，可享免費參訪觀景台，且一般民眾購買2張觀景台門票也可獲得限量軍裝版「93聯名乖乖」1份。（圖／翻攝台北101臉書）

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳吃到飽，即日起至9月30日，推出只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折。（圖／六福萬怡提供）

▲高雄義大世界9月3日推出軍人限定優惠，憑相關證件購票只要93元，同行者也享有666元優惠。（圖／翻攝自義大世界臉書）

▲花蓮遠雄海洋公園推出即日起至9月5日為止，凡軍人、警察與消防員持有效證件，並搭配一位同行者臨櫃購買全票990元，軍、警、消本人即可免費入園。（圖／花蓮遠雄海洋公園提供）

9月3日是93軍人節，全台各地許多業者都推出國軍優惠，甚至是軍公教三大行業的優惠，像是國軍9月期間可免費參觀台北101觀景台；軍公教人員9元平日到飯店吃到飽餐廳，憑證件最優可享「滿一送一」；全台多家樂園也有國軍優惠，最優是今天9月3日國軍本人只要93元。台北101於即日起至9月30日期間推出凡國軍官兵及兩位直系親屬，可享免費參訪觀景台，且一般民眾購買2張觀景台門票也可獲得限量軍裝版「93聯名乖乖」1份。同時，9月3日也將點燈感謝三軍將士！台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自即日起至9月30日不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠；為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。即日起至9月30日期間包含現役軍人、教師，麗寶樂園渡假區購票時出示本人相關有效證件+個人身份證件，可享樂園門票450元，可帶2位親友，享每人799元優惠價；搭乘摩天輪一樣憑軍人、教師身份，即享150元購票優惠，同行親友也可享每人250元，至多2人。高雄義大世界向國軍致敬，9月3日推出軍人限定優惠，憑相關證件(軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役)購票只要93元，同行者也享有666元優惠。劍湖山世界迎接九三軍人節與教師節到來，推出憑軍人證或教師證購票，2人同行門票只要999元，約5折。花蓮遠雄海洋公園為感謝軍、警、消防弟兄，推出軍警消優惠活動，即日起至9月5日為止，凡軍人、警察與消防員(含現／退役、義消等)，現場持有效證件，並搭配一位同行者臨櫃購買全票990元，軍、警、消本人即可免費入園。