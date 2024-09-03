委內瑞拉大選爭議　法院對反對派領袖下達逮捕令

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委內瑞拉檢察總長辦公室2日表示，法院已經對反對派領袖龔薩雷斯(Edmundo Gonzalez)下達逮捕令，指控他在總統馬杜洛(Nicolas Maduro)是否贏得7月大選的爭議中，犯下密謀和其他罪行。檢察總長沙柏(Tarek Saab)透過Telegram的一則訊息，向路透社分享了一張逮捕令的照片。對龔薩雷斯下達逮捕令，意味著馬杜洛政府在爭議性大選後，針對反對派的鎮壓行動將大幅升級。委內瑞拉國家選舉委員會和最高法院都宣稱馬杜洛已剛好過半的票數，成為7月28日選舉的勝利者，但反對派分享的統計數據顯示龔薩雷斯取得壓倒性勝利。在發布這項逮捕令前，委內瑞拉政府幾週來一直表示，龔薩雷斯和其他反對黨成員應該入獄。反對派、部分西方國家，以及聯合國專家小組等國際機構都表示，這場大選的投票不透明，並要求公佈完整計票結果，其中部分人士直言不諱地批評投票結果存在舞弊行為。龔薩雷斯發言人表示，他們正在等待任何逮捕令通知，但沒有進一步評論。反對派始終否認有任何不當行為。反對派領導人馬查多(Maria Corina Machado)在X上表示：「他們已經失去了所有現實觀念。威脅總統當選人只會增強凝聚力，並增加委內瑞拉人和全世界對龔薩雷斯的支持。」反對派已在公開的網站上發布了據稱超過80%的投票箱計票結果副本，國家選舉委員會表示，選舉當晚的網路攻擊導致他們無法公佈全部計票結果。更多中央廣播電臺新聞