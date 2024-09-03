忙出國幫賴清德出訪探路？林佳龍口風緊：總統說過還沒規劃

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外交部長林佳龍今（3）日宣布線上申換護照試辦啟動，期盼為國人提供更優質的服務、並提升參與「AI政府」。針對媒體問到，近期林佳龍經常不在國內，是否在為總統賴清德出訪探路？林佳龍則笑說，因為他是外交部長，公務需要才會比較常出國，「總統已經有對外講過，目前還沒有規劃安排出訪的行程，我們會持續來做準備。」林佳龍今天與領務局長何震寰、內政部次長吳堂安及數發部次長闕河鳴，共同出席「有條件式線上申換護照措施試辦啟用儀式」。他受訪時強調，台灣有168個國家給予免簽或是落地簽，「這個數字甚至是中華人民共和國的兩倍多以上」，所以也是國人引以為傲，「台灣是世界的台灣」。此外，外界關注近期林佳龍頻繁出國，是否在為總統賴清德出訪鋪路？林佳龍則堅持不露口風，只笑說自己是外交部長，公務需求才會經常出國。他並強調，「總統已經有對外講過，目前還沒有規劃安排出訪的行程，我們會持續來做準備。」林佳龍致詞時也提及，因應疫後出國潮的國人申辦、申換護照，他發現領務局無論空間或是人力都受到諸多限制，所幸在各部會協助下順利度過高峰期。林佳龍強調，期待有條件線上申換護照試辦上路後，提供國人更好的服務，至於最後一個步驟還是要國人親領，是基於政府公信力展現及資安考量，也請大家理解。