高中職身心調適假「4項自我檢核」評估是否該請　北市可線上請假

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▲北市教育局製作小卡提供高中職學生了解身心調適假的請假規範及自我檢核評估方式。（圖/北市教育局提供）

▲身心調適假4項自我檢核項目，協助學生評估是否請假。（圖/北市府教育局提供）

針對高中職學生的「身心調適假」今（2024）年8月起全面上路，學生每學期有3天假可申請。為了讓學生理解身心調適假相關規定，台北市教育局製作關懷小卡，除了提醒學生身心調適假相關注意事項外，也提供學生4個簡單的自我檢核項目，以正確運用身心調適假。根據教育部發布高級中等學校學生身心調適假實施注意事項，身心調適假每次以「半日」或「全日」為申請單位，申請身心調適假不需要檢附相關證明，但申請前應先行取得家長同意，學校也將定期提供輔導單位掌握學生請假情況，及早追蹤學生身心狀況，讓學生在繁忙校園生活中，能察覺自我情緒、自我調適，有調整情緒的時間。北市教育局表示，自112學年度第2學期起，台北市立大學即增設心理健康假，高中職分本市大直高中於112學年度第2學期參與教育部身心調適假試辦計畫，在經過一學期試辦後，參考學校試辦的經驗，製作了「身心調適假關懷小卡」，於小卡正面提醒學生身心調適假請假規則。北市教育局表示，該小卡背面有「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」簡單的自我檢核項目，讓學生正視並察覺自己情緒低落的具體原因，確認自己不是為了享樂或逃避而請假，並提醒定期評量期間不得請身心調適假，一旦請身心調適假則無法全勤。為了配合教育部增設身心調適假，北市校務行政系統、酷課APP線上請假系統也會同步更新，學生經評估自我情緒嚴重低落時，可以透過線上完成身心調適假請假手續，不僅保障學生的隱私，亦讓學生家長以及學校能即時掌握學生的請假狀況，定期追蹤並適時給予學生需要的輔導協助。此外，學校亦可結合北市心理師入校資源等相關管道，提供學生免費心理諮商。