高中職身心調適假「4項自我檢核」評估是否該請　北市可線上請假

針對高中職學生的「身心調適假」今（2024）年8月起全面上路，學生每學期有3天假可申請。為了讓學生理解身心調適假相關規定，台北市教育局製作關懷小卡，除了提醒學生身心調適假相關注意事項外，也提供學生4個簡單的自我檢核項目，以正確運用身心調適假。
根據教育部發布高級中等學校學生身心調適假實施注意事項，身心調適假每次以「半日」或「全日」為申請單位，申請身心調適假不需要檢附相關證明，但申請前應先行取得家長同意，學校也將定期提供輔導單位掌握學生請假情況，及早追蹤學生身心狀況，讓學生在繁忙校園生活中，能察覺自我情緒、自我調適，有調整情緒的時間。
北市教育局表示，自112學年度第2學期起，台北市立大學即增設心理健康假，高中職分本市大直高中於112學年度第2學期參與教育部身心調適假試辦計畫，在經過一學期試辦後，參考學校試辦的經驗，製作了「身心調適假關懷小卡」，於小卡正面提醒學生身心調適假請假規則。
北市教育局表示，該小卡背面有「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」簡單的自我檢核項目，讓學生正視並察覺自己情緒低落的具體原因，確認自己不是為了享樂或逃避而請假，並提醒定期評量期間不得請身心調適假，一旦請身心調適假則無法全勤。
為了配合教育部增設身心調適假，北市校務行政系統、酷課APP線上請假系統也會同步更新，學生經評估自我情緒嚴重低落時，可以透過線上完成身心調適假請假手續，不僅保障學生的隱私，亦讓學生家長以及學校能即時掌握學生的請假狀況，定期追蹤並適時給予學生需要的輔導協助。此外，學校亦可結合北市心理師入校資源等相關管道，提供學生免費心理諮商。
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北市教育局表示，自112學年度第2學期起，台北市立大學即增設心理健康假，高中職分本市大直高中於112學年度第2學期參與教育部身心調適假試辦計畫，在經過一學期試辦後，參考學校試辦的經驗，製作了「身心調適假關懷小卡」，於小卡正面提醒學生身心調適假請假規則。
北市教育局表示，該小卡背面有「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」簡單的自我檢核項目，讓學生正視並察覺自己情緒低落的具體原因，確認自己不是為了享樂或逃避而請假，並提醒定期評量期間不得請身心調適假，一旦請身心調適假則無法全勤。
為了配合教育部增設身心調適假，北市校務行政系統、酷課APP線上請假系統也會同步更新，學生經評估自我情緒嚴重低落時，可以透過線上完成身心調適假請假手續，不僅保障學生的隱私，亦讓學生家長以及學校能即時掌握學生的請假狀況，定期追蹤並適時給予學生需要的輔導協助。此外，學校亦可結合北市心理師入校資源等相關管道，提供學生免費心理諮商。