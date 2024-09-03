Evan Fournier離開NBA返回歐洲！合約價碼曝　先前助法國奧運鍍銀

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巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而在男子籃球5v5賽事上，最終地主法國雖然在金牌戰上不敵美國，但也收下銀牌殊榮。而法國陣中好手後衛Evan Fournier，在休賽季則是苦等不到一份NBA合約，於是稍早他確定將離開個人征戰12年的NBA賽場，回到歐洲籃壇發展，根據《The Athletic》名記者Shams Charania稍早報導，，並與歐洲聯賽俱樂部奧林匹亞科斯，簽訂一份為期2年總價400多萬美元（約新台幣1.28億元）合約。Evan Fournier現年31歲，他是在2012年NBA選秀會上，被丹佛金塊以首輪第20順位選中，而Evan Fournier本屆巴黎奧運同樣為國出征，場均能夠得到將近10分，儘管法國隊一路走來有驚無險，甚至一度差點就要輸給日本，生涯Fournier在NBA則是共出戰704場比賽，場均上場27.7分鐘，能夠繳出13.6分、2.7籃板、2.5助攻，表現相當穩定。