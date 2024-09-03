Evan Fournier離開NBA返回歐洲！合約價碼曝　先前助法國奧運鍍銀

巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而在男子籃球5v5賽事上，最終地主法國雖然在金牌戰上不敵美國，但也收下銀牌殊榮。而法國陣中好手後衛Evan Fournier，在休賽季則是苦等不到一份NBA合約，於是稍早他確定將離開個人征戰12年的NBA賽場，回到歐洲籃壇發展，Fournier如今將與希臘球隊奧林匹亞科斯俱樂部簽下一份為期2年，總價400多萬美元（約新台幣1.28億元）的合約。
Fournier確定將離開NBA 回到歐洲籃壇發展
根據《The Athletic》名記者Shams Charania稍早報導，消息人士透露，Evan Fournier在NBA征戰了12個賽季後，新賽季他確定將離開聯盟，並與歐洲聯賽俱樂部奧林匹亞科斯，簽訂一份為期2年總價400多萬美元（約新台幣1.28億元）合約。
Evan Fournier現年31歲，他是在2012年NBA選秀會上，被丹佛金塊以首輪第20順位選中，隨後並輾轉至魔術、塞爾提克、尼克、活塞等隊，在NBA賽場上已奮戰超過10年。
而Evan Fournier本屆巴黎奧運同樣為國出征，場均能夠得到將近10分，儘管法國隊一路走來有驚無險，甚至一度差點就要輸給日本，但最終在Fournier、Wembanyama等人的帶領之下，法國仍然勇奪銀牌殊榮。
Fournier在NBA奮戰逾10年 已賺進約47億新台幣
生涯Fournier在NBA則是共出戰704場比賽，場均上場27.7分鐘，能夠繳出13.6分、2.7籃板、2.5助攻，表現相當穩定。而根據美媒統計，Fournier12年NBA生涯下來，總計共賺進約1.46億美元（約新台幣46.9億元），也稱得上收穫滿滿。
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根據《The Athletic》名記者Shams Charania稍早報導，消息人士透露，Evan Fournier在NBA征戰了12個賽季後，新賽季他確定將離開聯盟，並與歐洲聯賽俱樂部奧林匹亞科斯，簽訂一份為期2年總價400多萬美元（約新台幣1.28億元）合約。
Evan Fournier現年31歲，他是在2012年NBA選秀會上，被丹佛金塊以首輪第20順位選中，隨後並輾轉至魔術、塞爾提克、尼克、活塞等隊，在NBA賽場上已奮戰超過10年。
而Evan Fournier本屆巴黎奧運同樣為國出征，場均能夠得到將近10分，儘管法國隊一路走來有驚無險，甚至一度差點就要輸給日本，但最終在Fournier、Wembanyama等人的帶領之下，法國仍然勇奪銀牌殊榮。
Fournier在NBA奮戰逾10年 已賺進約47億新台幣
生涯Fournier在NBA則是共出戰704場比賽，場均上場27.7分鐘，能夠繳出13.6分、2.7籃板、2.5助攻，表現相當穩定。而根據美媒統計，Fournier12年NBA生涯下來，總計共賺進約1.46億美元（約新台幣46.9億元），也稱得上收穫滿滿。