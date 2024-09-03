有條件線上申換護照上路　有「自然人憑證」在家就能辦

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外交部宣布今（3）日起正式試辦「有條件式線上申換護照措施」，只要符合條件者，在家就能使用「自然人憑證」線上申請換發新護照，完成線上繳費後14個工作天，即可攜帶身分證親自至領事事務局或外交部各辦事處領取新護照。外交部領務局長何震寰今天在試辦啟動儀式透露，去年上半年跟暑假時，疫後出國潮大爆發，中央辦公大樓大廳、庭院區都被辦護照的民眾擠爆。領務局平常一天不到4千件申請護照，但高峰期最高創下一天收件近1.5萬件的紀錄，光是去年就辦了350多萬本護照。何震寰強調，為使國人護照供需平衡，政府服務量能也必須相應提高，所幸經行政院及相關部會大力支持協助挺過高峰期，並推動線上申換護照試辦。外交部指出，即起試辦的「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」跟「戶籍資料未變更」等條件，最後也必須由當事人親領以確認人別。外交部長林佳龍強調，親領護照除了是展現政府公信力，也有資安考量，敬請國人體諒。