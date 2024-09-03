特企／AI讓辨識率99.96%！凌華科技宏碁智通互補　打造智慧停車柱

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宏碁智通與凌華科技聯手合作，成功開發智慧停車柱，並透過先進的AI技術，使車牌辨識準確度高達99.96%。宏碁智通處長張彤瑞表示，台灣路邊停車收費系統仍停留在傳統人工開單的模式，因此宏碁智通決定將既有的多元支付整合技術延伸至停車環境，打造具備自動開單、即時繳費功能，可將相關停車資訊即時傳送到停車管理單位的智慧化路邊停車系統。然而實際開發，宏碁智通面臨台灣氣候嚴重影響硬體效能與壽命、智慧停車柱的小型化設計造成散熱不易，以及需要完成軟體、介面的開發等多項挑戰。為解決以上難題，宏碁智通與全球工業嵌入式專家凌華科技展開合作，凌華科技邊緣運算平台事業處產品經理林聖傑指出，硬體部分，凌華提供DLAP-211-Orin邊緣AI運算平台，該產品採用NVIDIA® Jetson Orin™系列系統模組（SoM）架構，具備100 TOPS的AI算力，其無風扇設計與寬溫範圍提供優異的散熱性能，操作溫度可達-20°C到70°C，適合在各種環境下安裝與穩定運行。在連接性方面，DLAP-211-Orin提供USB、網路、I2C、SPI多樣化I／O介面，智慧停車柱輕鬆整合感測器和周邊設備，還有額外擴充插槽，能夠根據不同應用需求選擇感測器，為之後的其他功能擴充預留空間。此外，凌華的技術團隊提供散熱設計等即時且深入的技術諮詢，讓宏碁智通團隊可專注於應用程式開發。透過凌華科技的專業支援，宏碁智通成功打造能在嚴苛環境高效、穩定運作的智慧停車柱，並整合AI技術進行車牌辨識和物件偵測，實現辨識準確率高達99.96%，張彤瑞強調：「我們與凌華的優勢互補，這次智慧停車柱的合作效益明顯，未來雙方會在更多領域繼續攜手，讓智慧化願景落地成真。」