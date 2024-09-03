7縣市「高溫特報」！台北恐飆38度　鄭明典：摩羯颱風幫台灣降溫

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▲中央氣象署今天一早也針對7縣市發布「高溫資訊」，預計中午左右範圍會再擴大。（圖／中央氣象署）

近期高溫悶熱的環境讓外出民眾相當崩潰，尤其北台灣各地區像在互飆高溫，昨（2）日新北三峽衝出攝氏39.9度，大台北地區也有攝氏38度以上，不過前中央氣象局局長鄭明典表示，摩羯颱風的雲系往台灣移動，今（3）日台灣上空雲量增多，終於可以稍微降溫。鄭明典在臉書發文指出，「台灣上空雲量增多，屬於南方低氣壓外圍雲系，氣溫應可稍降！但是偏東風環境，氣流繞山，，天氣預報細節請看鄉鎮預報。」中央氣象署今天一早也針對7縣市發布「高溫資訊」，預計中午左右範圍會再擴大；今日白天新北市、新竹市、新竹縣、臺南市、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，，請加強注意。苗栗縣為黃色燈號。氣象署也說明，受摩羯颱風外圍環流影響，，背風面的西半部晴到多雲、高溫炎熱，摩羯颱風替台灣帶來東風，東風沉降後，背風面的苗栗以北要特別注意攝氏37度以上高溫，山區、中南部仍有局部午後雷陣雨。