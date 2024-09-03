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基隆毒品通緝犯拒檢！竟「撞開警車」加速逃逸　小黃運將慘遭波及

記者孫唯容/綜合報導

▲基隆王姓毒品通緝犯為躲避追查，竟撞開警車逃逸。（圖／翻攝畫面）
▲基隆王姓毒品通緝犯為躲避追查，竟撞開警車逃逸。（圖／翻攝畫面）
今（3）日凌晨4時許，基隆一名王姓毒品通緝犯因為違規停車遭到警方攔查，由於王男擔心身份露餡，員警欲上前盤查時，王男竟加速逃逸，雙方展開追逐，過程中更波及一輛計程車，目前已知王男在深澳坑一帶棄車逃逸，全案將依妨害公務等罪嫌全力偵辦。

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今天凌晨4時許，基隆市警察局南榮路派出所員警巡邏期間，發現一、輛白色轎車違規臨停在忠二、孝四路口旁，便上前攔停盤查，司機見狀假意配合，下秒竟執意撞開停在前方的警車，加速逃逸。員警見狀立即駕車緊追，通報勤務指揮中心攔截圍捕，雙方追逐過程中波及一輛路過的計程車，無奈王男仍逃逸無蹤。

根據警方初步調查，王男從仁愛區開往信義區深澳坑路一帶，並棄車逃跑，目前警方已鎖定嫌犯身分，全案依妨害公務等罪嫌全力偵辦。

基隆市警察局第一分局表示，會再要求員警注意執勤三安及遵守路檢攔查追緝車輛作業程序，針對任何意圖危害社會治安之行為，警方將嚴正執法，以維護社會治安。

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