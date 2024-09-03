立法院新會期登場！民進黨團喊朝野合作處理預算及人事案

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立法院新會期2日開始報到，由於本會期為預算會期，民進黨團幹事長吳思瑤表示，將秉持民生優先、朝野合作精神，並處理四大預算及幾項人事同意權；她強調，只要符合社會正當性的福國利民法案都願意與在野合作。立法院新會期將在9月2、3日報到，對於新會期目標，吳思瑤指出，新的預算會期有四大預算案（114年中央政府總預算、113年追加預算、113年國營事業及前瞻基礎建設第五期），及未來要行使的NCC、考試院、司法院的人事同意權，民進黨團正與行政部門間正在密集對話中。吳思瑤提到，民進黨團秉持讓專業說話、理性監督的態度，新會期精神是「朝野合作、民生優先」，只要符合社會正當性的福國利民法案，民進黨團都願意與白、藍合作。優先法案部分，吳思瑤提到，包括學生輔導法、消防法、體育暨運動發展部相關的組織法，以及都更條例、社會救助法等。