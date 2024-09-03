高雄日航酒店可預約了！每晚4800元起　客房、泳池、酒吧搶先看

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▲高雄日航酒店坐落於亞洲新灣區，鄰近三多商圈。（圖／高雄日航提供）

▲高雄日航酒店將有挑高七米半的宴席空間。（圖／高雄日航提供）

▲高雄日航酒店頂層設有天空酒吧，供應酒類及餐食。（圖／高雄日航提供）

▲高雄日航酒店的游泳池區。（圖／高雄日航提供）

▲台中洲際酒店也即將開業，酒店地址位在台中勤美草悟道。（圖／台中洲際提供）

大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management）旗下「高雄日航酒店」，首度插旗臨海的前鎮區亞洲新灣區，打造22 層樓高、260 間客房的南台灣唯一日系國際連鎖酒店，宣布將於11 月1日起正式對外營運，位在交通便利的高雄三多商圈之優勢，即日起開放接受預訂住宿，每房每晚4800元起。另外，台中也有洲際酒店將開幕，地點就在勤美草悟道，全館將有206間風格客房，開業時間未定。高雄日航酒店建築巧妙融合了高雄都會氣息與日式優雅美學，坐落於亞洲新灣區，鄰近三多商圈，捷運輕軌精華交界，來往交通便捷。同時，看好高雄發展飛速，比鄰高雄國際機場直飛東京成田等日本七大城市，距離機場僅需25分鐘的酒店位置，可望成為國際商務及休閒旅客的下榻優質首選。「日航酒店」品牌首度駐點南台灣，以提供商務及觀光兼具的款待旅宿體驗為核心精神，酒店共提供260 間客房（包含63 間行政客房及7 間套房）及一應俱全的商務休憩設施，包含宴會及會議空間、五間餐廳及酒吧，及健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等。客房設計以當代洗鍊設計風格融入港都山海城市意象，沉穩內斂的茶褐色主調，展現寂靜低調的日本「侘寂」文化美學，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象。為慶賀高雄日航酒店11月正式開幕，即日起特別推出「開幕住房專案」，每晚4,800元起，含翌日早餐，One Harmony會員另享特別優惠價；此外亦同步限量開賣「跨年住房專案」，每晚9800元起，含正宗精緻日式「元日」（がんじつ）朝食，並可參加酒店元旦「鏡開儀式」（かがみびらき）及搗麻糬體驗，為新的一年注入滿滿活力，在城市品味傳統日式文化的優雅氣息。另外，台中勤美洲際酒店也將開幕，地點也選擇在近年來人氣很旺的勤美草悟道，全館共擁有206間品牌經典的風格客房，客房坪數約12坪至28坪左右，房間配備美國金格名床舒達床墊、Aiello 犀動智能科技、瑞典香氛品牌Byredo全系列沐浴備品等。飯店規劃了4間餐廳、1間酒吧，包含葉與藤大廳酒吧、TAVOLA義式餐廳、明娟樓中式餐廳、采月鍋品、運動酒吧滾吧，及IHG會員專屬的洲際行政俱樂部。並配備有戶外游池、24小時健身中心等。