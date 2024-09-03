「債券ETF」00751B第3季每股配發0.46元　9/18除息、10/15領息

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債券ETF投資人注意！元大AAA至A公司債（00751B）昨（2）日公告第3季預估每股配息0.46元，將在9/18除息，若想參與配息的投資人，最晚在9/16前買進並持有，預計10/15領息。反映市場降息預期推升債券價格，美債殖利率今年以來呈現下降趨勢，帶動00715B第1季、第2季分別以5個、20個交易日填息。007751B研究團隊指出，根據Bloomberg、證交所資料顯示，到8月底為止，00751B標的指數殖利率仍有約5.1%，較長天期美債殖利率高出近1個百分點、較7月底台股大盤殖利率2.5%高出2.6個百分點，在利率走升風險大幅降低下，債券已重拾避險收益功能，建議投資人可在聯準會啟動降息，甚至是進入連續降息階段前，把握相對高殖利率機會進場。同時，007751B研究團隊表示，目前市場高度期待長天期美債，投資級債ETF的潛在上漲空間，無論聯準會是基於何種理由啟動降息，都隱含未來景氣的不確定性上升，高信評投資級債因信用利差擴大風險較小，將更能參與降息所帶動的行情表現。元大投信表示，00751B配息屬於海外所得，適用個人最低稅負制，目前於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，適合作為現金替代配置部位。