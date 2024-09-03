英特爾擬分拆晶圓代工業務！台積三星受惠？外媒分析買家另有其人

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美國晶片巨頭英特爾（Intel）近期試圖「瘦身」，繼日前宣布全球裁員15％後，路透2日引述消息揭露，英特爾將進一步出售旗下可編程晶片部門Altera，以及停止德國建廠計畫。英特爾若真的分拆出脫晶圓代工事業，台積電與三星將潛在買家或因此受惠？不過，韓媒分析，英特爾晶圓代工事業買家可能另有其人。根據路透報導，引述知情人士消息稱，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）和高階主管預計在本月稍後將向董事會提出計畫，提議刪減不必要的業務，藉此整頓資本支出，包括出脫旗下Altera，以及暫停或完全停止投資320億美元在德國馬德堡的建廠計畫。報導指出，英特爾為通盤考量撙節開支，還聘請摩根士丹利和高盛人士進行分析，針對集團可以出售或保留哪些業務，向董事會提出建議。值得注意的是，英特爾已先將晶圓代工業務從IC設計業務中分離，今年第1季開始提出獨立的財報。摩根大通分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）則指出，如果英特爾落實分拆計畫，供給縮減所帶來的經濟效益將有利台積電，不過，兩名知情人士告訴路透，英特爾的計畫尚未包含要將英特爾分拆以及把晶圓代工製造業務賣給像是台積電或三星等買家。韓媒韓國時報則指出，若英特爾真的出脫晶圓代工事業，韓國三星電子和台灣台積電應都不會不會是潛在買主，點出買主可能另有其人。英特爾若退出，雖讓三星對手少了一個，但對於能否提振三星，效果可能不顯著。報導引述一名半導體業界高層指出，格羅方德(GlobalFoundries)可能是潛在買主，因為美國企業的身份，符合美國的國安考量立場。美國政府也可能以國安考量為由反對三星或台積電收購英特爾晶圓代工事業。