新新併爆有內鬼！台新金駁未遵守「金金分離」　與新光金各自獨立

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台新金併新光金一案驚爆有內鬼，傳新光金董事會早被台新金董座吳東亮滲透，「新新併」有可能是一場假合意的合併案，背後恐涉及到背信等罪責，更違反「金金分離」原則。對此，吳東亮今（3）日稍早親上火線回應，被爆料的錄音檔是偽造且經過剪接，台新金也發出聲明強調，媒體報導影射的「金金分離」疑慮，均非事實，台新金與新光金控為二家獨立的金控公司。新光金與台新金合併案於今日上午爆出內鬼風波，台北地檢署接獲檢舉指出，新光金董事會早就被台新金董座吳東亮滲透，才會接受比中信金更差的條件合併，嚴重損及新光金股東權益，且有錄音為證。對此，吳東亮回應，整件事情完全合法，是有心人放話造謠抹黑，錄音檔中涵蓋許多場的會議內容，是經過盜錄與剪接，他將提出最嚴厲的法律手段。小股東質疑，吳東亮與其夫人彭雪芬是新光金「影子董事」，協助新勝公司百分之百持股的新柏公司拿下新光金4席董事，違反「金金分離」，也不符合公司治理，已向商業法院提出民事訴訟，請求確認董事會決議換股合併無效等。台新金稍早發出聲明表示，金控公司負責人及關係人有關「金金分離」原則，法有明文規範，台新金及負責人均恪遵法令執行相關事務。公司強調，有關媒體報導影射的「金金分離」疑慮，均非事實，台新金與新光金控為二家獨立的金控公司，新光金控董事新柏公司的4席法人代表並非本公司負責人的關係人，業由主管機關檢視確認無違反金金分離規定，且經媒體數次報導主管機關認定前揭事宜符合金金分離規定的看法。台新金表示，此時台新金控及新光金控合意併購進行之際，謹請各界自律，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有的秩序。