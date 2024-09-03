「林依晨虛情假意、不可原諒」　政大恩師朱立熙被罵到刪文了

林依晨日前上大陸綜藝節目，一聽女來賓來自成都，立刻舉手表示「我是成都人」，解釋爺爺也是成都人，此言論遭部分輿論批判，咬定她為人民幣折腰，林依晨的政大恩師朱立熙昨（2）日也發文稱對林依晨非常失望，要對方教師節別再傳簡訊問候，痛罵「虛情假意、不可原諒」，不過似乎是被支持林依晨的聲音「洗版」反擊，稍早已經刪文。
朱立熙譏諷稱不記得教過成都的學生，指2021年就勸林依晨不要再去大陸，如今學生自認是成都人，讓他覺得林依晨不受教，「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價」，朱立熙怒火難消，今天又繼續罵：「她已經是42歲的媽媽了，對於世事的大是大非，應有基本的判斷能力，她這次真的不可原諒！」
貼文一發出，不少網友附和朱立熙，但也有許多為林依晨抱不平的留言：「她要說非洲人也是她的自由，演員要有演員生存法則，阿信、張韶涵也一樣，反正她又不是賣台，只是想賺錢，台灣賺錢機會太少了，多體諒體諒。」還有網友引用前總統蔡英文說過的話，「沒有人需要為了他的認同道歉！」
3年前提醒小心大陸整肅 勸林依晨最好不要再去
朱立熙說，自己早在3年前就提醒過林依晨，並附上一張私訊截圖，內容寫道：「依晨，最近在忙什麼？看到中國在整肅演藝圈，尤其是趙薇的狀況，實在很恐怖。我好像前一陣子看到新聞，妳關掉了大陸的工作室，確實是明智之舉，能夠不去最好不要再去。Good luck！」
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貼文一發出，不少網友附和朱立熙，但也有許多為林依晨抱不平的留言：「她要說非洲人也是她的自由，演員要有演員生存法則，阿信、張韶涵也一樣，反正她又不是賣台，只是想賺錢，台灣賺錢機會太少了，多體諒體諒。」還有網友引用前總統蔡英文說過的話，「沒有人需要為了他的認同道歉！」
3年前提醒小心大陸整肅 勸林依晨最好不要再去
朱立熙說，自己早在3年前就提醒過林依晨，並附上一張私訊截圖，內容寫道：「依晨，最近在忙什麼？看到中國在整肅演藝圈，尤其是趙薇的狀況，實在很恐怖。我好像前一陣子看到新聞，妳關掉了大陸的工作室，確實是明智之舉，能夠不去最好不要再去。Good luck！」