影／外交部爭取聯合國支持　釋短片「台灣晶緣」告訴全世界IC You

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第79屆聯合國大會10日將在紐約開議。為擴大國際支持聲量，外交部發布今年推案短片「台灣晶緣」（IC You），透過日常生活經驗展現台灣半導體及科技優勢，在全球扮演著不可或缺的角色，藉此呼籲聯合國重視台灣的夥伴價值、接納我國參與。外交部指出，短片中的女主角來台參加科技工作坊，親身感受台灣安和樂利，跟男主角一起從咖啡機、電腦、手機到能源管理等，展現人類日常生活跟晶片密不可分。影片也點出台灣在全球半導體產業舉足輕重的地位，技術持續突破創新，並且致力實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）中第9項「產業、創新與基礎建設」及第11項「永續城市與社區」等目標。外交部強調，短片片尾也帶出今年聯大推案主視覺與標語「Chip In With Taiwan」，除了凸顯我國晶片（Chips）優勢，呼應「總合外交」中「經貿外交」元素之外，也藉由「參與」（Chip in）意涵的雙關語，表達我國善盡國際義務，是國際社會的良善力量。目前影片先推出中、英文版，之後會陸續製作共12國語言版本。