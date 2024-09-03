賴清德質疑中國為何不向俄要回領土　矢板明夫：打到中國痛點

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總統賴清德近日接受電視專訪談及中國侵略台灣的目的是為了成為世界霸權而非鞏固領土完整，並當場舉出1858年「璦琿條約」的歷史背景，認為中國大可已跟俄羅斯討回土地，但也沒有；日本產經新聞前台北支局長矢板明夫認為，這給了雙重標準的中國一記有力的還擊，中共所謂「台獨將引來戰爭」的說法，不過是隨便找一個藉口而已。賴清德表示中國侵略台灣的目的並非為了「領土完整」，賴清德更當場舉例，「清朝時期所簽的璦琿條約，你中國現在可以跟俄羅斯要，可是你也沒有，所以很顯然，不是因為領土的關係，才要來侵略台灣」，賴清德直指，中國很顯然不是為了領土，只是想破壞世界秩序規則成為霸權。這段訪談內容引發國內外熱議，包含路透等國際媒體都報導了這段談話，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示認同賴清德的論述，認為這給了雙重標準的中國一記有力的還擊。矢板明夫強調，賴清德說的話是有歷史依據的，「璦琿條約」是1858年，清朝政府和俄羅斯政府簽訂的，將遠東地區的大片土地割讓給了俄羅斯；台灣是清政府在1895年，和日本簽訂「馬關條約」之後割讓給日本的。1949年中華人民共和國成立以後，發表聲明宣布「不承認前政府簽訂的一切不平等條約」，並以這個聲明為依據，向英國要回了1842年割讓給英國的香港島。矢板明夫說，中國在對待一系列不平等條約的簽署國時，都是氣勢洶洶，唯獨只有對俄羅斯非常軟弱。不但不提要回土地，江澤民政權在1990年代又送了很多新的土地給俄羅斯。讓人覺得很難理解。矢板明夫認為，現在陷入戰爭的俄羅斯，國力已經大不如前，中國如果想要回土地，應該是一個很好的時機，說不定只要花一點錢就可以實現。但不知道為什麼，中國私底下給俄羅斯很多援助，卻從來不提任何要求。在中國國內的網路上，也有很多人為此事忿忿不平。據說，有外媒看到賴總統的發言後，要求中國外交部和國台辦發表評論，但這兩個單位都沒有做出回應。可能這個發言，正好打到了中國的痛點。最後，矢板明夫直言，習近平想對抗的，是以美國為首的自由民主陣營，而俄羅斯則是中國的幫兇，所謂「台獨將引來戰爭」的說法，不過是中國隨便找一個藉口而已。