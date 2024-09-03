再提限貸令　卓榮泰：政府絕對不會破壞金融市場穩定

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行政院長卓榮泰今（3）日出席經濟發展委員會首場顧問會議，致詞時表示希望各位顧問用一整天的時間，集思廣益並用畢生專業經驗與經歷，貢獻在顧問會議上，為政府、國家與人民，指引出一條正確可行的路，另特別提及近來限貸令，強調政府的責任是不能讓人民心裡不安，因為首先要讓社會安定，但絕不能迫害金融市場的安定與穩定。卓榮泰今日出席經濟發展委員會首場顧問會議，過程中除感謝顧問們撥空出席顧問會議外，也提及近來熱議的限貸令，強調政府不能讓民眾心裡不安，政策方向必須讓社會安定，但絕不會去迫害金融市場安定與穩定。卓榮泰表示，政府絕對有足夠的空間使用政策工具，把工作做得更緩和、更合理，更讓民眾得到政策支持，也強調台灣經濟體質基本面非常好，金融環境健全，政府沒有要破壞現存機制，而是要消除人民心中的不安，這是政府的基本責任，也相信今日會議顧問們能夠集思廣益，為政府、國家與人民，指引出一條正確可行的路。