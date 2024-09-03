京華城案轟司法雙標　謝龍介酸北檢：別忘林秉樞金流2900萬

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台北市前市長柯文哲京華城案，昨日法院裁定無保請回，檢方至今仍未抗告，對此國民黨立委謝龍介今（3）日表示，自己原則很簡單，貪污就關到死，不分黨派也無關立場，質疑柯文哲170萬就要這樣風風火火地偵辦，反觀同樣是北檢辦案，過去林秉樞曾被爆出新潮流大老陸續匯款2900萬元，而北檢卻說該大老非被告，依法簽結也沒有另案偵辦，而司法雙標就是立委要監督的目的，狠酸新潮流2900萬元，為何不必去查？「喜歡曲棍球的男人，就不會貪污嗎？」謝龍介表示，自己原則很簡單，貪污就去關到死，不分黨派也無關立場。自己看到北檢偵辦柯文哲貪污圖利案時，傳出查獲柯家夫妻疑似不明財產170萬元，以及陳珮琪女士操作ATM等情節，就想鼓勵北檢，不要忘記另一個大案。謝龍介說，2021年底，林秉樞毆打高嘉瑜案爆發後，調查局追查林秉樞金流，反向查到一位曾經擔任立法委員的新潮流重量級大老，這位重量級大老從2020年1月到2021年12月，陸續透過第三方支付平台與ATM，匯出2900萬元、平均每個月匯出120萬元。謝龍介質疑，如果170萬元就要風風火火地偵辦財產來源不明，還仔細比對了與京華城容積獎勵時序，同樣是北檢辦案，同樣透過ATM操作，2900萬元哪來的？又去了哪？這難道不用查個上窮碧落下黃泉？結果當時北檢卻說該大老不是被告，依法簽結也沒有另案偵辦。謝龍介說，柯文哲涉及諸案必須自己面對司法，他無法也無意替他辯護，但做為立法委員，司法的雙標，就是他要監督的目標。馬上要開議了，希望法務部長鄭銘謙，要給個合理說法。最後狠酸新潮流的2900萬元，為何不必去查？「喜歡曲棍球的男人，就不會貪污嗎？」