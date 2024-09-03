最暖公車司機！停紅燈「開門送冷氣」給騎士：怕你熱　4萬人讚爆

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▲原PO和朋友騎機車在等紅綠燈的時候，停在一旁的公車司機心疼機車騎士曝曬在大太陽下，竟特別打開車門讓騎士吹冷氣。（圖／翻攝自Threads）

受到摩羯颱風外圍沉降增溫及熱帶海洋氣團影響，台灣各地天氣晴朗酷熱，高溫甚至可達38度。就有一名網友分享，她在炎熱的天氣下騎機車時，竟在等紅燈時，遇到一名暖心的公車司機，特地打開前門讓路上騎士吹冷氣，溫馨一幕吸引4萬人按讚，眾人全感動直呼：「夏天裡不可思議的溫暖。」一名網友昨（2）日在Threads上發文，她表示和朋友騎機車在等紅綠燈的時候，停在一旁的公車司機心疼機車騎士曝曬在大太陽下，竟特別打開車門說：原先還以為是無意間擋到公車，沒想到是如此溫馨的結局，也讓原PO直呼：「台灣人真的好熱情！」照片中可見，公車司機打開前門，機車騎士還伸手感受涼風。當事人也現身還原當下，「哈哈哈哈公車司機看我停在他旁邊躲太陽，他就開門讓我吹冷氣，還問我會不會涼，257根本是高中回憶，北車回新莊都靠他。」貼文一出，吸引4萬人按讚留言，「台灣最美風景是人」、「司機人真好，現在在外面真的會熱死」、「這一幕太特別了」、「好幸運，能遇到這樣的司機」、「夏天裡不可思議的溫暖」。但也有人擔心司機遭到檢舉，「真的是很熱心啦，就怕有人檢舉離站開門。」