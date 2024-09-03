今日軍武／配光學瞄具沒當兵也能滿靶！國軍編81億預算買T112步槍

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▲XT112步槍拋殼口後方增設拋殼變向器，方便左撇子射手操作。（圖／記者呂炯昌攝）

國軍現役T91步槍服役迄今已超過19年，為提高射擊精度、強化快速射擊能力，陸軍與憲兵將從明年度起，分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購步槍、雷射模組及其他附屬套件。根據國防部送交立院114年度國防部所屬單位預算書指出，全軍T91步槍服役迄今已超過19年，綜觀各國步槍均已廣泛使用瞄準鏡、戰術握把、雷射模組等裝備，但只使用傳統機械式準覘，無其他輔助套件，已不敷未來戰爭的趨勢，需汰換為精度高、可快速射擊之步槍，以有效增加各類部隊及單兵戰鬥能力。預算出指出，T112步槍採購全案編列81億元，執行期程從114年到118年，計畫分5年採購新型步槍及附屬裝備，其中陸軍預算為69億6225萬元、憲兵預算為9億3602萬元。第一年除新式步槍外，還將採購雷射模組，後續年度也將持續採購步槍及附屬裝備。2023年9月在南港展覽館舉辦的「2023臺北國際航太暨國防工業展」中，首度亮相XT112步槍，為T112的測試用槍。同年8月已完成戰術評測，將用來汰換國軍現役T91戰鬥步槍與後備部隊的65K2步槍。新式步槍依陸軍需求，增加光學及內紅點瞄準鏡，以提升射擊精度。T112步槍外型仍採美國AR151步槍的構型設計，外型與德國HK416突擊步槍相似，裝配XTS112反射式內紅點瞄準鏡，具備5段伸縮式槍托、戰術滑軌下方裝有握把與伸縮式腳架，戰術滑軌則能裝置各式光學瞄準鏡。T112步槍仍採用5.56公厘子彈，軍備局指出，XT112步槍較T91步槍提升射擊精度、提高槍管壽限，子彈拋彈口加入拋殼變向器，子彈射擊後避免彈殼向4點鐘方向拋出，能避免左撇子射手射擊時遭拋出彈殼所燙傷。今年7月，立院外交及國防委員會立委參訪軍備局，並試打新式國造T112步槍。民眾黨立委林憶君指出，在光學瞄具的輔助下竟打出滿靶，比參謀總長梅家樹當天打靶成績更好。林憶君說，台海防衛戰的地面戰場可能有一大部分是近距離交戰的城鎮戰，但城鎮外的交戰距離仍將拉長，也就是下一代步槍需要能依照戰場需求，在快速瞄準與長距離精確射擊中迅速轉換，而普遍配備槍枝瞄具便是關鍵，國防部更應考慮開放一定程度的戰鬥個裝自購，讓官兵依照自身使用習慣選擇自己的裝備。林憶君指出，相較現役T91步槍，XT112步槍有效射程從400公尺提高至600公尺，符合現代戰場型態演變，但若要發揮XT112長距離精準射擊的潛力，還需搭配多倍率瞄準鏡；若戰場在城鎮地區，雙方士兵將比較誰能先快速瞄準目標，而內紅點瞄具比起現有的機械式覘孔，能大幅提升士兵瞄準速度。因此無論是多倍率瞄具還是內紅點瞄具都應列為制式裝備。今年7月10日，立院院外交及國防委員邀請國防部報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」。民進黨立委王定宇質詢時表示，國軍預計換發XT112步槍作為下一代步槍，詢問是否能全軍換裝光學瞄具搭配新一代步槍，以提升射擊精準度？陸軍參謀長陳建義中將答詢時表示，新式步槍從機械瞄準改為光學瞄準，效能的確很好，「整體規劃書這個月會送交行政院，籌購會先給特戰單位。」