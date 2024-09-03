民進黨臉書「幫北檢說明」被罵翻　國民黨轟：赤裸裸的黨國不分

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨在臉書貼文說明相關爭議，但卻被質疑是擅自幫北檢發言。（圖／翻攝自網路）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨3時左右裁定無保請回。怎料，民進黨昨晚竟在臉書幫北檢說明爭議，被質疑是擅自幫北檢發言，趕緊下架刪文。對此，國民黨發言人楊智伃直指，發言人是盡可能為黨辯護，但民進黨卻猶如中共一般，竟然是當北檢傳聲筒，痛批「赤裸裸的黨國不分」。楊智伃表示，民進黨官方臉書圖卡昨晚曝露民進黨成為北檢發言人的事實，荒謬刪文後無人負責。作為一個政黨，無論身為發言人或是小編，職責是盡可能為黨辯護，但民進黨卻猶如中共一般，竟然是當北檢傳聲筒，赤裸裸的黨國不分。楊智伃指出，過去吳崢脫口國會改革「暫時處分今出爐」，他的好朋友民進黨政策會執行長王義川爆出能以「手機訊號比對」集會遊行，民進黨國家機器醜聞早就不止一樁。楊智伃提到，如今在網友仍在洗版諷刺民進黨，但民進黨卻只能透過媒體用幕後的標題來帶風向，顯然是相互甩鍋，卻對下此指導棋與決策的人毫無交代？楊智伃強調，最愛被老闆指揮開直播的民進黨發言人吳崢，要不要出來講講是誰的鍋？歡迎吳崢指名道姓的說清楚講明白，不然以後真的要變北檢發言人了。