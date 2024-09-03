搶搭「新住民基本法」 Ai主播倪珍攜手《四方報》越語報新聞

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▲移民署官方與民間，幫助新住民們，更加融入這塊土地

▲移民署官方與民間多管齊下，幫助新住民們，保障他們的權益

隨著新住民人口增長，如何讓他們來台能突破語言障礙並適應文化環境是各個縣市政府重視的問題之一。根據移民署統計，截至113年8月，新住民人數已突破76萬，其中前3名分別為越南、印尼及菲律賓，秉持服務新住民，《NOWnews今日新聞》人氣AI主播倪珍(Nikki)在昨日9月2號越南國慶日當天正式上線，以越南語24小時播報台灣新聞，立即獲得不少網友留言支持希望倪珍(Nikki)未來可以使用更多不同語言，幫助新住民朋友更了解台灣發生的大小事。其實「新住民基本法」在7月份已於立法院三讀通過，內政部將在114年8月正式成立「新住民發展署籌備處」，推動更多服務新住民的相關事務，並鼓勵各家媒體事業製播新住民語言文化的廣播電視節目或影音頻道。配合政府政策，《NOWnews今日新聞》搶先佈局，率先利用AI主播倪珍（Nikki)無時差即時播出越南語的台灣新聞，特別是語調發音都經過大數據精準分析，越南台商Allen聽了倪珍(Nikki)播報都表示她的發音非常道地，Allen說：「相信新住民在越南的親朋好友也會非常希望透過這個頻道了解台灣。」越南出生的民眾黨不分區立委麥玉珍更是大讚，麥玉珍說：「增加新住民朋友多了瞭解台灣的新管道，更能夠幫助他們加速打入台灣社會。」因少子化、缺工以及長照需求，目前在台灣76萬的新住民人數還將繼續成長已經形成新興族群，移民署也針對「新住民基本法」規劃多元文化的廣播節目，計畫邀請新住民朋友及其子女，共同參與製作內容，包括新住民快報、新住民在台生活、以及食衣住行多元文化的節慶，像是泰國潑水節、印尼開齋節及緬甸點燈節，進行行銷宣傳，讓新住民感受台灣溫暖。一直專注報導東南亞以及新住民新聞的網路媒體《四方報》總編輯吳嵩浩也表示:「我們可以觀察到新住民在台灣已經成為一股力量，《四方報》的點閱率也在今年也迅速成長而且有年輕化的趨勢，不少新住民的子女跟我們反應會念新聞給他們的爸媽聽 ，這是我們《四方報》致力打造新住民所關注內容新聞最大的反饋與鼓勵，《四方報》會持續致力塑造一個國際友善空間，也會與AI主播倪珍Nikki合作，讓新聞以多國語言播出。」移民署官方與民間多管齊下，幫助新住民們，透過各管道的媒體平台更加融入這塊土地，保障新住民的媒體近用權，也多多發展他們的語言優勢。