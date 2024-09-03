老鷹一哥Trae Young需證明自己！美媒：他在交易市場上沒有行情

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NBA美國職籃亞特蘭大老鷹上個賽季例行賽最終繳出36勝46負戰績，排名東區第10，雖然擠進到附加賽，但附加賽首戰就遭到公牛隊以131：116擊敗，無緣前進季後賽舞台，後續老鷹勢必也將面臨重建。而當家球星Trae Young雖然個人表現仍然不俗，但始終無法帶領球隊走得更遠，在談到Trae Young未來發展的情況時，美媒《ESPN》記者Tim MacMahon稍早表示，「聽著，Trae Young確實有過一些讓人感到驚艷的比賽時刻，他從不懼怕。「老鷹在Dejounte Murray的交易案中，也沒有拿回特別多的回報，如果馬刺真的想要Trae Young的話，這對他們來說是非常容易操作的。，老鷹應該著手進行重建，但是他們的首輪籤現在都在馬刺隊手上。」Tim MacMahon說到。另一位記者Brian Windhorst則表示：「我不確定Trae Young現在的價值，是否如同老鷹他們所期望的那麼高。，他必須證明自己的身手，也要拿出爆炸般的表現，未來才有機會爭取到頂薪合約。」Trae Young過去與老鷹隊在2021年簽下了一份不過自從2021年打入東區決賽之後，老鷹隊已經連續3個賽季未能取得突破，紛紛倒在季後賽首輪，抑或是未能挺進季後賽。