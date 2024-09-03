LE SSERAFIM又被罵！恩採因為貼貼紙遭批無禮　當事人出面幫講話

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▲恩採貼貼紙在工作人員的筆電、保溫杯上，被罵沒常識。（圖／工作人員IG）

▲伴舞們的身上也被恩採貼上了貼紙。（圖／伴舞IG）

韓國女團LE SSERAFIM最近以第四張迷你專輯《CRAZY》回歸樂壇，成員恩採為了宣傳新作品，準備了印有自己照片和宣傳字樣的貼紙，在活動時到處貼在工作人員的私人物品或是身上，然而這樣的行動卻讓她陷入了爭議之中。這幾日陸續有許多PD、伴舞人員在自己的社群帳號上分享了被恩採貼貼紙的照片，被貼上貼紙的物品包括MacBook、stanley保溫杯等等，保溫杯上甚至還有恩採的簽名，工作人員寫道：「我的stanley保溫杯一瞬間就被佔領了，恩採呀要幸福哦」、「筆電上充滿了恩採的痕跡」。此舉引來部分網友批評，認為恩採隨意在別人的物品上貼自己的貼紙是很無禮的行為，直批：「這和在景福宮隨意塗鴉有什麼不同？」、「她真的很沒常識」。被貼貼紙的工作人員之後站出來為恩採發聲，發文解釋：「貼紙很可愛，是我要求恩採簽名她才簽上去的，請不要誤會，而且我會每天隨身攜帶的，不用擔心，我不會把保溫杯賣掉，大家也不要貪圖它，請多多關心《CRAZY》活動吧！」其餘網友看了都表示不解：「不敢相信這都能變成爭議事件」、「恩採看到一定很傷心」、「如果是其他偶像做一樣的事情，大概會被稱讚和工作人員的關係很好」、「為什麼女偶像做一點小事卻要遭受比罪犯們更嚴重的批評？」對於恩採的遭遇大感心疼。