「愷樂、謝忻、采子」最想看到誰復出？票選結果出爐　僅4%投給她

LE SSERAFIM又被罵！恩採因為貼貼紙遭批無禮　當事人出面幫講話

記者羅偉如／綜合報導

▲LE SSERAFIM成員恩採，因為貼貼紙慘遭到網友批評。（圖／恩採IG）
▲LE SSERAFIM成員恩採，因為貼貼紙慘遭到網友批評。（圖／恩採IG）
韓國女團LE SSERAFIM最近以第四張迷你專輯《CRAZY》回歸樂壇，成員恩採為了宣傳新作品，準備了印有自己照片和宣傳字樣的貼紙，在活動時到處貼在工作人員的私人物品或是身上，然而這樣的行動卻讓她陷入了爭議之中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲恩採貼貼紙在工作人員的筆電、保溫杯上，被罵沒常識。（圖／工作人員IG）
▲恩採貼貼紙在工作人員的筆電、保溫杯上，被罵沒常識。（圖／工作人員IG）
恩採為宣傳新作　在工作人員物品貼貼紙

這幾日陸續有許多PD、伴舞人員在自己的社群帳號上分享了被恩採貼貼紙的照片，被貼上貼紙的物品包括MacBook、stanley保溫杯等等，保溫杯上甚至還有恩採的簽名，工作人員寫道：「我的stanley保溫杯一瞬間就被佔領了，恩採呀要幸福哦」、「筆電上充滿了恩採的痕跡」。此舉引來部分網友批評，認為恩採隨意在別人的物品上貼自己的貼紙是很無禮的行為，直批：「這和在景福宮隨意塗鴉有什麼不同？」、「她真的很沒常識」。

▲伴舞們的身上也被恩採貼上了貼紙。（圖／伴舞IG）
▲伴舞們的身上也被恩採貼上了貼紙。（圖／伴舞IG）
當事人出面解釋　簽名是主動要求

被貼貼紙的工作人員之後站出來為恩採發聲，發文解釋：「貼紙很可愛，是我要求恩採簽名她才簽上去的，請不要誤會，而且我會每天隨身攜帶的，不用擔心，我不會把保溫杯賣掉，大家也不要貪圖它，請多多關心《CRAZY》活動吧！」

其餘網友看了都表示不解：「不敢相信這都能變成爭議事件」、「恩採看到一定很傷心」、「如果是其他偶像做一樣的事情，大概會被稱讚和工作人員的關係很好」、「為什麼女偶像做一點小事卻要遭受比罪犯們更嚴重的批評？」對於恩採的遭遇大感心疼。

LE SSERAFIM登科切拉音樂節！真實唱功全曝光　韓粉毒舌：很衝擊

LE SSERAFIM宮脇咲良失聲痛哭！淚崩吐心聲：害怕在人前唱歌

LE SSERAFIM采源求情《Running Man》：原諒我爸吧！池錫辰好拍謝

SEVENTEEN珉奎PO和妹妹童年照　粉絲大笑：與淨漢兄妹風格差很多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載