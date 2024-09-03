日本人來台灣3年曝「奇葩水餃吃法」！整排台人傻眼：被冒犯到了

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▲原PO來台灣3年了，唯一沒有融入當地文化的事情就是「吃水餃勢必得配白飯」，坦言自己愛白飯成痴。（圖／翻攝自Threads）

水餃是台灣經常出現的主食選項之一，大多都會搭配酸辣湯、玉米濃湯一同享用。不過昨（2）日一名日本人發文透露，他來台灣生活3年，至今仍維持「吃水餃勢必得配白飯」的習慣，超奇特吃法讓一票台灣人大開眼界，直呼無法接受，「不要這樣摧毀台灣水餃！」一名日本網友昨日在Threads發文，他表示來台灣3年了，，他坦言自己愛白飯成痴，無論吃什麼食物都必定會配白飯，因此也好奇問：「這個我該入境隨俗嗎哈哈，台灣人都怎麼吃水餃啊？」貼文一出，大票台灣人搖頭直呼，「吃水餃配白飯有點邪」、「水餃是主食不是配菜」、。多數網友都指出，台灣人吃水餃最常搭配酸辣湯、玉米濃湯，也會搭配麵食一起享用，但較少出現飯類。相較於台灣，日本人早期主食大多都是米飯，水餃在日本銷售量相當慘澹，為了提升大眾接受度，店家將餃子做成煎餃，並在餡料內多加蒜頭再蘸蠟油，當作白飯的配菜，果真生意大幅提升，也成為日本人中華料理的基本搭配。