防旅客落軌！高鐵規劃「全線11站」裝設月台門　預計2028年完工

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雙鐵近期頻傳落軌事件，為了防止月台事故發生，高鐵近日正式公告招標，規劃在其他11個車站裝設月台門，預估經費約25.2億元，初期優先完成新竹、板橋站施作，預計全線11站在2028年全數完工。高鐵板橋站今年4/5有名女子因身體不適頭暈失足落軌，3輛列車緊急停車，及時救起落軌旅客，所幸僅輕傷。另在7/30新竹站，有名女子因頭暈昏倒，連帶行李掉落在軌道，由於當時恰巧遇到道岔訊號異常，無列車進站，順利被救起。儘管無人傷亡事故發生，但恐造成目擊旅客心理陰影，也影響眾多旅客通行權益。為了避免此情況發生，高鐵公司表示，目前台北站已裝設月台門，也將啟動擴大全線施行計畫，上月底在官網正式公告招標，其他全線11站將陸續設置月台門，預計9/27決標，預計預算約25.2億元，採最有利標。此外，工程預計優先完成新竹、板橋二站，全線11站月台預計2028年全部完成。除了高鐵外，台鐵因車站建置年代較早，部分月台設置於曲線路段，加上車輛種類及編組多元，因此需克服環境因素建置。目前經過評估後，將規劃在高雄車站試辦月台門，月台門統包工程已在8/7公開閱覽，預計9月底上網公告、10月決標，今年底前完成機組測試。至於其他車站，則依照營運特性、站場環境及試辦成效，再評估建置可行性。