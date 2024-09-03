柯P稱容積率840％「今年才知道」　黃暐瀚：卸任2年半才知道？

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押最後法院裁定無保請回，而柯文哲主張對於京華城容積率840%毫不知情，成功說服法官，此外柯公開稱今年3月才知容積率一事。對此名嘴黃暐瀚今（3）日質疑，怎麼可能不知道？怎麼可以不知道？難道過去內部不開市政會議？不做局處報告？況且議員曾警告小心違法，但市長依舊不想主動了解，難道這就是北市府的「公開透明」？認為稱不知違法、沒有干預合理，但說不知最後結論是840％，「是不是，太離譜了？」「怎麼可能不知道？怎麼可以不知道！」黃暐瀚表示，《貪污治罪條例》限制條件是「明知違背法律」，所以只要「被偵查人」並未「明知」條件就不滿足。用這個攻防點來說服法官無保請回，柯文哲的律師相當高明。黃暐瀚說，稱「不知違法」已能脫罪，要講到「不知道容積率是840%」、「今年3月才第一次知道」，就有點太扯了。認為京華城案對老百姓來說也許陌生，但對北市府官員、議員跟記者，那是糾纏多年的大案，身為市長，豈會不知？黃暐瀚說明，當初前市長郝龍斌堅持只給京華城392%的容積率，延續到柯市府的第一任，副市長林欽榮、局長林洲民依舊堅持。台北市議員應曉薇為了要求提高到560%容積率在議會跟柯文哲、林欽榮、林洲民3人唇槍舌劍，2017年柯文哲在議會備詢台上說公務員害怕不敢簽，怕簽了會圖利廠商。黃暐瀚質疑，從392％提高到560%就怕會圖利，後續繼續往上加卻反而不怕了？這合理嗎？解釋稱市長基於尊重專業，不予干涉，讓都發局的專家會議自行做成結論，這個還能相信。但是2021年9月通過京華城容積率提高到840%這件事，黃暐瀚稱，市長本人卻要到卸任2年半後，2024年3月才「第一次知道」？這是真的嗎？難道市府內部不開市政會議？不做局處報告？何況都發局的重大決議一做完，議員就立刻在議會警告你小心違法，市長依舊不想主動了解？市府從來沒人報告？這就是台北市「公開、透明」進步團隊？最後黃暐瀚表示，柯文哲說「不知道違法」、「沒有干預」合理；但說「不知道最後的結論是提高到840％」？「是不是，太離譜了？」