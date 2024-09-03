蔡依林昔今「胖若兩人」？圓圓臉嫩照超青澀　20年前校園照被挖

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▲當年的蔡依林五官與現在幾乎無異，但臉上仍然殘留著稚氣和青春氛圍。（圖／翻攝自jolin_cai IG、臉書）

▲蔡依林（右）大學時代的舊照被公開後，也有不少粉絲留言，當時的她看起來和蔡媽媽（左）更像了。（圖／凌時差音樂）

▲蔡依林出道多年來相當重視自己的飲食和健康，也時常做有氧、瑜珈等鍛鍊體態。（圖／微博）

唱跳天后蔡依林出道至今超過20年，傳唱度超高〈倒帶〉、〈舞孃〉、〈日不落〉都是她的經典作品之一。今年42歲的蔡依林無論是唱跳實力、外貌、身材體態都維持的相當良好，至今仍是台灣樂壇中指標性的存在。不過，「搞怪女王」的少女時代也相當青澀，近日有粉絲在社群平台上曬出自己與蔡依林多年前的大學舊照，和舞台上反差超大的青春氛圍也意外引起熱議。日前，有粉絲分享出自己20年前與蔡依林，一起在母校輔仁大學所拍攝的舊照，身著大紅色上衣的蔡依林留著和如今一樣的招牌長髮，對著鏡頭露出燦笑，雖然五官與現在幾乎無異，但當時的臉頰上還掛著嬰兒肥，模樣相當青澀。蔡依林珍貴的學生時代舊照被曝光後，吸引了不少粉絲大讚：「根本不老神顏」、「怎麼越老越美麗」，感嘆她的自律。蔡依林出道多年來相當重視自己的飲食和健康，日常飲食相當清淡，還時常騎腳踏車、打羽球、桌球，訓練心肺，做有氧、瑜珈等鍛鍊體態，不少歌迷也猜想蔡依林駐顏有術，能在舞台上親自跳鞍馬、高空吊環都與良好的習慣有關。蔡依林早在1998年參加MTV的歌唱比賽《新聲卡位戰》獲得冠軍，隔年發行專輯《1019》出道，出道不到10年就憑藉專輯《舞孃》一舉奪得金曲獎。當年就讀景美女中成績就相當優異的她，出道後也不忘學業，一邊就讀輔仁大學英國語文學系一邊跑通告，最終也順利畢業。