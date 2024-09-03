中國為何不拿回俄羅斯領土？賴清德談話引大量國際媒體關注

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總統賴清德近日接受電視專訪談及中國侵略台灣的目的，不是為了領土完整性，而是為了成為世界霸權，賴清德更以「璦琿條約」為例，質疑中國為何不去向俄羅斯討回領土？此話一出，引發全球媒體關注，各大外媒紛紛報導賴清德的這段說法。賴清德日前接受電視主持人張雅琴「雅琴看世界」訪問談及此話題，質疑中國對所謂維護領土完整的立場，強調若中國真正關心這點，應該也要尋求收回19世紀割讓給俄羅斯的土地，賴清德當場吐槽中國，如果中國是為了領土完整，他為什麼不拿回俄羅斯，拿回璦琿條約失去的那些土地，現在是俄羅斯最弱的時候，中國現在就可以跟俄羅斯要，很顯然地，不是因為領土的關係才侵略台灣，而是想成為世界霸權，打破既有世界規則和秩序。賴清德這段發言成為外媒關注焦點。包括路透社、英國「衛報」、美國「新聞週刊」（Newsweek）、德國「時代週報」（DieZeit），以及時代雜誌等媒體皆以此為核心報導。衛報在報導中指出，賴清德一席話，凸顯了中國在面對「百年屈辱」期間，對待領土喪失的不同態度，報導引述了澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛的說法，指出中國幾乎從未談論過此事，更不用說談論「如有必要」將使用武力收復這些領土的這個議題。新聞週刊則以「台灣藉著俄羅斯領土嘲弄中國立場轉向」為題報導，內文提到近年來對俄羅斯的讓步，已成為一些中國民族主義者的爭辯話題，他們認為莫斯科應該歸還失去的領土，包括俄羅斯遠東地區最大城市海參崴（Vladivostok）。美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春也轉發賴清德在節目上的說法，並評論道「民主國家的領袖就是不一樣」。