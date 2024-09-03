賈永婕接棒台北101新任董事長！13席董事、4席監事完整名單出爐

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台北101每3年改選一次董監事，今（3日）股臨會進行董監改選，新任董事長由「防疫女神」賈永婕出任，台北101也發布說明稿，公布13席董事、4席監事完整名單。台北金融大樓(股)公司_第十屆董監事當選名單如下：兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：賈永婕兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：董瑞斌兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：黄永貞台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：上垣内義博中華電信(股)公司 法人代表人：胡學海中華電信(股)公司 法人代表人：張世忠臺灣證券交易所(股)公司 法法代表人：杜惠娟台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：小野雄一郎台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：豊田雄一台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：和泉宏典台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：岡崎安和第一商業銀行(股)公司 法人代表人：簡志光中國信託商業銀行(股)公司 法人代表人：黄清苑自然人：佟韻玲中聯信託投資(股)公司 法人代表人：鄭明慧中聯信託投資(股)公司法人 代表人：范以端華南金融控股(股)公司 法人代表人：李耀卿台北101董事會表示，今日上午召開股東會改選董監事，第十屆董事及監察人名單已出爐。下午召開董事會，確認第九屆董事長張學舜卸任，第十屆董事長職務由兆豐商銀法人代表賈永婕接任，並續聘朱麗文擔任總經理職務。台北101董事會說明，前董事長張學舜自2018年就任、2021年續任，六年來帶領台北101走過疫情，業績與獲利皆創歷史新高，成績斐然。在前董事長張學舜的交棒下，賈永婕接下第十屆董事長一職，財政部表示希望借重新任董事長賈永婕在時尚、經營行銷等專長，承先啟後，帶領台北101年輕化、國際化。現任總經理朱麗文因營運績效亮眼，在今董事會上獲續聘。在今日媒體茶敘，賈永婕表示，她新生上任第一間事情就是去拜碼頭，「大家都知道在去年的成績，非常的卓越、非常的亮眼，那這一切當然都是有非常強大的團隊」，她期盼和朱麗文總經理打造最具活力的台北101。