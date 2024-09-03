賈永婕接棒台北101新任董事長！13席董事、4席監事完整名單出爐

台北101每3年改選一次董監事，今（3日）股臨會進行董監改選，新任董事長由「防疫女神」賈永婕出任，台北101也發布說明稿，公布13席董事、4席監事完整名單。
台北金融大樓(股)公司_第十屆董監事當選名單如下：
一、董事13席(依當選順序)
兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：賈永婕
兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：董瑞斌
兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：黄永貞
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：上垣内義博
中華電信(股)公司 法人代表人：胡學海
中華電信(股)公司 法人代表人：張世忠
臺灣證券交易所(股)公司 法法代表人：杜惠娟
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：小野雄一郎
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：豊田雄一
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：和泉宏典
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：岡崎安和
第一商業銀行(股)公司 法人代表人：簡志光
中國信託商業銀行(股)公司 法人代表人：黄清苑
二、監察人4席(依當選順序)
自然人：佟韻玲
中聯信託投資(股)公司 法人代表人：鄭明慧
中聯信託投資(股)公司法人 代表人：范以端
華南金融控股(股)公司 法人代表人：李耀卿
台北101董事會表示，今日上午召開股東會改選董監事，第十屆董事及監察人名單已出爐。下午召開董事會，確認第九屆董事長張學舜卸任，第十屆董事長職務由兆豐商銀法人代表賈永婕接任，並續聘朱麗文擔任總經理職務。
台北101董事會說明，前董事長張學舜自2018年就任、2021年續任，六年來帶領台北101走過疫情，業績與獲利皆創歷史新高，成績斐然。在前董事長張學舜的交棒下，賈永婕接下第十屆董事長一職，財政部表示希望借重新任董事長賈永婕在時尚、經營行銷等專長，承先啟後，帶領台北101年輕化、國際化。現任總經理朱麗文因營運績效亮眼，在今董事會上獲續聘。
在今日媒體茶敘，賈永婕表示，她新生上任第一間事情就是去拜碼頭，「大家都知道在去年的成績，非常的卓越、非常的亮眼，那這一切當然都是有非常強大的團隊」，她期盼和朱麗文總經理打造最具活力的台北101。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一、董事13席(依當選順序)
兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：賈永婕
兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：董瑞斌
兆豐國際商業銀行(股)公司 法人代表人：黄永貞
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：上垣内義博
中華電信(股)公司 法人代表人：胡學海
中華電信(股)公司 法人代表人：張世忠
臺灣證券交易所(股)公司 法法代表人：杜惠娟
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：小野雄一郎
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：豊田雄一
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：和泉宏典
台灣伊藤忠投資(股)公司 法人代表人：岡崎安和
第一商業銀行(股)公司 法人代表人：簡志光
中國信託商業銀行(股)公司 法人代表人：黄清苑
二、監察人4席(依當選順序)
自然人：佟韻玲
中聯信託投資(股)公司 法人代表人：鄭明慧
中聯信託投資(股)公司法人 代表人：范以端
華南金融控股(股)公司 法人代表人：李耀卿
台北101董事會表示，今日上午召開股東會改選董監事，第十屆董事及監察人名單已出爐。下午召開董事會，確認第九屆董事長張學舜卸任，第十屆董事長職務由兆豐商銀法人代表賈永婕接任，並續聘朱麗文擔任總經理職務。
台北101董事會說明，前董事長張學舜自2018年就任、2021年續任，六年來帶領台北101走過疫情，業績與獲利皆創歷史新高，成績斐然。在前董事長張學舜的交棒下，賈永婕接下第十屆董事長一職，財政部表示希望借重新任董事長賈永婕在時尚、經營行銷等專長，承先啟後，帶領台北101年輕化、國際化。現任總經理朱麗文因營運績效亮眼，在今董事會上獲續聘。
在今日媒體茶敘，賈永婕表示，她新生上任第一間事情就是去拜碼頭，「大家都知道在去年的成績，非常的卓越、非常的亮眼，那這一切當然都是有非常強大的團隊」，她期盼和朱麗文總經理打造最具活力的台北101。