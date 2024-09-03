開學了！房價6字頭、從小念政大不是夢　113學年滿額國中21校出爐

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▲今年國中生肖逢龍，生育率暴衝、滿額國中也多了3所，另，房價不斷攀漲下，學區宅均單價前九名通通破百萬。（圖／中信房屋提供）

▲政大附中國中部，是目前台北市滿額國中學區宅中，唯一房價6字頭的選擇。（圖／翻攝Google Maps）

龍子、龍女國中生開學時間到！房價連年攀升，台北市學區宅行情也水漲船高，113學年想擠進明星學校，代價是8字頭至破百萬，一間學區宅動輒2~3千萬起跳，不過，也有一間唯一例外的學校「政大附中-國中部」，周邊均單價僅約60萬/坪，簡直是現代孟母一大福音。今年入學國中新生，台北市113學年滿額國中高達21所、年增3所，前九名學區宅房屋均單價通通破百萬，包括師大附中國中部、大直高中國中部、金華國中、中正國中、濱江實中、興雅國中、龍門國中、敦化國中、仁愛國中。不過，並非所有額滿國中學區宅的房價都遙不可及，仍有房價6字頭的區域，就是政大附中國中部，目前均單價60.3萬/坪。另外，雖然每年額滿國中因區域學生數量變動有增有減，但由於今年入學生生肖為龍，出生率暴衝的情況下，新增3所滿額國中，出現了2所較少入榜的生面孔「仁愛國中、景美國中」。中信房屋研展室副理莊思敏表示，台北市滿額國中大多位於精華區，房屋均單價幾乎都破百萬起跳，尤其是前三名「師大附中國中部、大直高中國中部、金華國中」，均單價超過130萬/坪，是標準的富人聚落，足見想當現代孟母荷包真的要夠厚。雖然台北市大多滿額國中學區宅房價驚人，但也有例外，就是政大附中國中部，均單價僅60.3萬/坪，主要是因為政大鄰近木柵山區，周邊仍有不少屋齡較高的老公寓，或者山上亦有相對便宜的房子，對於預算相對不足，但求好心切的父母而言，確實也是不錯的選擇。不過，莊思敏也提醒，由於少子化，及政府政策影響，現在想擠入額滿學校，須遵守當地市府規定。如台北市規定，二等親或法定監護人須有學區內所有權狀證明，且學生須設籍滿一年；租屋族而言，須居住學區內6年以上，且租屋處須有租賃公證證明。父母必須提早規劃。