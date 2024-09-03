民眾9月參與環境教育團　走訪琅嶠卑南古道淨灘可獲綠點等優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀

俗稱「阿塱壹」的「琅嶠卑南古道」由於沿途風景優美，成為民眾口耳相傳的秘境，不過洋流與遊客不時帶來的垃圾，成為破壞景觀的元凶。環境部今（3）日表示，民眾9月起參加當地的環境教育團，跟著古道解說員協助淨灘就能獲得每團最高3萬點綠點等優惠。環境部表示，趁著今年7月至8月琅嶠卑南古道封閉期間，攜手古道兩端的屏東縣政府、台東縣政府、牡丹鄉公所、達仁鄉公所、旭海社區發展協會、南田社區發展協會等單位啟動專案，預計9月起每月推出10團合計300人的環境教育團，古道解說員會先帶領遊客一起撿拾海灘垃圾與不屬現地的外來物品，分類後由當地鄉公所協助清運，部分回收物則將進入廢物再利用的體系當中成為衣物等有用物品，之後參與者除可獲得導覽費用折扣或伴手禮等優惠，每團還有加碼最高3萬點綠點。環境部長彭啓明指出，環境部未來也將積極合作更多不同的單位，公私協力共同推動環境教育，他也感謝旭海社區發展協會理事長潘呈清、南田社區發展協會理事長高和峰，多次帶領環境部同仁深入瞭解問題，也有邀請本身就有類似活動的大亞電纜美麗家園基金會一併推動合作專案，凝聚政府、民間、企業的量能，發揮1加1大於2的效果。彭啓明提到，環境教育就是改善環境不可或缺的一環，目的是要深入社會、深植人心，若只依靠環境部的人力是有難度，因此希望結合既有的團體或活動，發揮更大的環境教育效益，推廣得更久、更廣，後續環境部也會滾動檢討，持續推出更好的方案，並且邀請其他企業參與其中，也讓環境與社會邁向更好的境界。