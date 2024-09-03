風雨欲來！新會期朝野劍拔弩張　4大案攻防恐重演「全武行」

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立法院第11屆第2會期從昨起報到，待朝野協商確定開議日後正式揭開序幕，同時也是賴政府上任以來的第一個預算會期，繼上會期國會改革法案，朝野爆發堪稱史上最嚴重肢體衝突，而本會期除中央政府總預算案外，還將處理包括國家通訊傳播委員會委員（NCC）、考試院及大法官等人事同意權案，涉及高度政治性，加上民眾黨主席柯文哲遭調查案，白委定調政治鬥爭，早已對法務部磨刀霍霍，朝野間劍拔弩張，衝突風雨欲來。賴清德520上任後面臨朝小野大的局面，民進黨團從人數絕對優勢退居第二大黨，朝野衝突仍歷歷在目，而揮別法案會期，將迎來賴政府首次面臨預算會期，在野黨早已磨刀霍霍。卓榮泰早在上周受訪時坦言對總預算感到憂心，更稱下會期的狀況一定會更緊張，並搬出人民福祉為總預算案拆彈，「人民希望看到什麼、不願意看到什麼？大家心裡都有一把尺」。而除了總預算案之外，還有撥補台電千億元、前瞻基礎建設計畫特別預算案等，就足以讓執政黨傷透腦經，此外外界關注的國家通訊傳播委員會委員、考試委員、2024年司法院大法官人事案等，涉及高度政治性。上周五姚立明獲提名司法院副院長，成為名單大黑馬，而其過去曾任柯文哲競選總幹事，2020年稱「民進黨是垃圾」，2023年出任賴清德競總主委，讓在野砲轟是政治酬庸，批評是「史上最爛名單」，朝野衝突風雨欲來，民進黨力拚全數過關難度不小。柯文哲遭檢廉調查京華城案，為政壇投下震撼彈，民眾黨護主心切，並早已定調整整起事件為「政治鬥爭」，可以想見開議後勢必「強力監督」法務部，加上爭論已久的國會改革法案釋憲結果出爐，都將挑動朝野敏感神經，顯見新會期顧各方劍拔弩張，國會「全武行」恐再度上演。