雙龍搶珠！新光金總座形容併購是婚姻　「價高者得」不是我們想要

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新光金控今（3）日召開第2季法說會，由於出現中信金及台新金都想併新光金的「雙龍搶珠」局面，新光金總經理陳恩光被問到對合併案的看法，他說合併如同「婚姻」而非「出售」，最近市場都在討論誰出價高低，「價高者得的出售，不是我們想做的」，要追求長遠幸福、永續發展的婚姻，他自己看新光金跟台新金是「愛情長跑」，2年前就跟新光告白過，結婚前更要充分了解，也經過專業顧問做淨值調查（DD），台新金也算泛新光集團，雙方有差不多的DNA，有共同點，也會有同理心。陳恩光說，他認同外界用「新娘」形容新光金，現在進行的是「婚姻」不是「出售」，最近市場都在討論誰出價高低，「價高者得，不是我們想做的事」，新光金要追求的是長遠幸福、永續發展的婚姻，不僅重視股東權益，更要創造三贏，股東、員工、客戶都很重要，畢竟家庭要美滿幸福不只是夫妻兩人的事。他表示，自己看新光金跟台新金是「愛情長跑」，2年前就提出對新光金有意思，他在股東會也提過，談戀愛，告白要直接點，而且不只告白，還要約會出來拍拖，雙方要互相認識了解，不是只是認識你的好，也可能喝杯茶發現脾氣很糟，這些結婚前都要充分了解結婚前要充份了解，台新金2年前提出後，因媒些因素就停下來，今年才在董事會授權下，又重新了解，也經過專業顧問做過淨值調查（DD），就是要了解對方好處及壞處，不希望「因誤會而結合，因了解而分開」，希望未來家庭幸福，公司員工幸福，業務好服務好，客戶也會獲得更好的服務，並追求股東權益最大化。當然，員工士氣也很重要，陳恩光表示，大家要繼續走這過程，新郎有沒有同心理心，夫妻不可能都不吵架，但過程中要有同理心及諒解，公司成功最重要是整合，若能整合就能一帆風順，就會有成功婚姻，台新金也算泛新光集團，雙方有差不多的DNA，在同理心上也會比較不一樣，夫妻吵架願意為小孩讓步，要找出共同點，DNA也好，血液也好，最重要是找出共同點，他看婚姻就要有共同點，合併之後新光品牌也要保留，新光名字還是要保留，這對新光員工很重要。