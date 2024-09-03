日本超市挖出「新版三色豆」！神級組合曝光　萬人改觀讚：超可以

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▲一名日本網友發文，表示在超市買到新款三色豆組合，其中青豆竟改為綠花椰菜取代，讓他大讚是神級搭配。（圖／翻攝自魚漿夫婦臉書粉專）

由青豆、紅蘿蔔及玉米所組成的料理「三色豆」，雖然營養價值高，味道卻普遍不受台灣人歡迎。近日就有一名日本網友發文，表示在超市買到新款三色豆組合，其中青豆竟改為綠花椰菜取代，讓他大讚是神級搭配，不少台灣人看了也直呼：「這樣可以！三色豆真的是從小到大的惡夢。」臉書粉專「魚漿夫婦」昨（2）日上午在臉書粉專發文，他轉發一名日本網友的貼文，只見內容寫下「在伊藤洋華堂買到的這款三色豆真的太棒了！一般三色豆的綠色部分都是碗豆，但這款居然改成綠花椰菜，綠花椰菜、紅蘿蔔和玉米的組合，簡直是神級搭配，營養超豐富！有這些蔬菜就足夠了。」對此，魚漿夫婦也笑喊：「這樣是不是大家比較能接受了啊～」貼文一出，吸引將近1萬人按讚，許多台灣網友點頭狂喊，「原本的青豆換成毛豆我就會喜歡，換花椰菜也超可以耶」、「我覺得青豆真的是最大的問題」、「這個不錯，超愛紅蘿蔔跟花椰菜」、「這樣可以！三色豆真的是從小到大的惡夢」。但也有不少人直言，三色豆裡面，最恐怖的並非青豆，而是口感偏硬的紅蘿蔔丁，「紅蘿蔔才是應該除籍的那個吧」、「問題一直都在於紅蘿蔔」、「紅蘿蔔裡面的硬度是關鍵」，認為改成火腿丁或番茄丁還比較能被大眾接受。