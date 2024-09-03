特企／五成國人每週痛！雙北藥師公會提醒　及時紓解逃離疼痛島

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年輕族群「求表現」，在職場上較會因擔心影響工作進度而忍耐

壯年族群「扛家計」，自認為家中經濟支柱，擔心影響財務狀況

熟齡族群「重美德」，怕麻煩別人，擔心造成他人負擔

台灣竟有五成國人每週都痛！臺北市藥師公會理事長尹岱智引述最新疼痛認知行為調查，五成18歲以上國人曾每週出現一次以上疼痛 ，換算相當於987萬人受疼痛影響 ，但卻有高達九成八國人卻習慣忍痛 ！新北市藥師公會理事長許有杉表示，國人疼痛感受與處理間，存在著巨大的「疼痛矛盾」落差。疼痛發生的原因有很多，其中高工時、高壓環境可能是加劇因素之一，研究指出長期壓力將會改變中樞神經系統的反應，增加疼痛的敏感性 。面對全台「疼痛矛盾」現況，尹岱智理事長以及許有杉理事長共同呼籲，有效把握黃金一小時 ，做好「管理疼痛」是國民急需面對的課題。赫力昂台灣區總經理 潘瑞泰也認同疼痛管理理念，並表示「赫力昂集團旗下產品涵蓋口腔保健、非處方藥、保健品，也觀察到台灣民眾的自我照護觀念提升，赫力昂將持續專注於消費者的健康保健需求，與台灣民眾一起致力於行動力、保護力、口腔保健及小病痛的自我照護。」臺北市藥師公會發言人王明媛藥師說明，積極緩解疼痛看似簡單，卻不是人人都能做到。她分享，平時至藥局諮詢「疼痛問題」的民眾當中，大部分都是已忍痛許久才尋求協助。數據顯示，國人最常面臨的疼痛前三名分別為肌肉酸痛、頭痛和關節疼痛。持續放任疼痛不管，可能形成身心的負向循環！據美國研究，持續疼痛將使中樞敏感化，導致疼痛感覺增強，且會增加罹患呼吸系統、心血管併發問題的風險。延宕處置更可能會演變為慢性疼痛，讓疼痛部位擴散與轉移。疼痛認知行為調查也顯示，疼痛的感受和忍痛原因各年齡間也大不相同。35-54歲的壯年族群則相較其他族群更會覺察自己的疼痛 ，且平常感受到疼痛程度的平均分數也高於其他族群 。本次調查也發現，台灣群眾愈年輕愈不主動與別人傾訴自己的疼痛 ，年紀越大反而更能表達自己的疼痛狀況。而進一步探究疼痛矛盾的現況顯現，有九成的民眾表示曾因疼痛影響工作與社交 ，但卻以「疼痛忍耐一下子就過了」而不處理為大宗 。進一步觀察各世代於「疼痛影響工作」的不同忍痛原因則可發現：王明媛藥師強調，忍痛並非美德，面對疼痛不要忍，正視問題並及時用藥緩解是各世代都要學習的課題。雙北藥師公會提醒，面對疼痛要把握黃金一小時，若沒有即時緩解，可能讓身體疼痛敏感度增加 ，越忍越痛。新北市藥師公會許有杉理事長表示，止痛藥物可分為口服止痛藥與外用止痛藥。市售止痛藥皆經衛福部核准，按照仿單使用都是安全無虞的，並不容易出現成癮的問題，可有效幫助緩解不同疼痛。根據調查顯示，有八成國人曾在空腹時使用止痛藥 ，許有杉理事長說明，民眾即使空腹時遇疼痛狀況，也不須擔心無法服用止痛藥。可以選用含對於胃腸的刺激性較小、溫和不傷胃成分的止痛藥物安心服用。而外用止痛藥常見的劑型有包括藥布、藥膏、凝膠和噴劑等，選用含消炎止痛成分的產品，可以有效緩解各種身體部位的酸痛，如肌肉、關節和肩頸等，民眾可視需求選擇。藥師公會長年提倡「大病到醫院，小病到診所，小症狀到藥局」。出現輕微症狀時，可善用社區藥局的初級用藥照護資源，向藥師請教用藥建議，了解正確的用藥知識。如果相同的疼痛頻繁出現或疼痛程度過於強烈，建議仍需及早向專業醫師尋求協助，找出病因，對症下藥。赫力昂台灣區總經理 潘瑞泰進一步說明，赫力昂以「以人為本提升每日健康」為目標，積極與通路及產業協會合作推廣自我照護，希望讓民眾生活更健康、也減輕對健保系統的壓力。雙北藥師公會則呼籲，建議民眾學習正確的疼痛管理方式，建立自我照護觀念，早日逃離「疼痛島」！