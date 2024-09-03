喜憨兒劇團「我的海底隊友」公演10月登場

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喜憨兒劇團自2003年起進行年度公演，今年10月將迎來第20場年度公演，今（3）日於高雄舉辦宣傳記者會，由憨兒演員們演出一小段新劇碼「我的海底隊友」。「我的海底隊友」是講述關於夢想實現以及實現過程中，友誼和互助的激勵故事，共有13位憨兒加上家長、志工投入劇團演出。10/5下午2點半及晚上7點半在高雄文化中心至善廳，10/30晚上7點在臺北親子劇場演出。公演全票200元，身障與陪同者享半價優惠。喜憨兒劇團今年公演與往年不同的是充滿了「海洋元素」。為了讓團員們更了解海中生物的獨特亮點，在團練時透過海洋相關的繪本來進行海中生物特色動作的模擬，以增加後續演出時肢體動作的熟悉感。聯邦文教基金會執行長陳奇宏表示，聯邦銀行自2014年起，便持續支持喜憨兒劇團，這不僅僅是經濟上的挹助，更是希望通過藝術力量，幫助心智障礙者增強自信與人際互動能力。