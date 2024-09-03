吉娃娃結交「森林好朋友」！4萌獸追逐玩耍　全場融化：童話成真

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▲Squeeze當時在院子裡，身旁圍繞著3隻小浣熊，4個小動物開心地彼此追逐、玩耍，看起來相當和樂融融。（圖／翻攝自TikTok）

狗狗不只是人類最好的朋友！國外就有女子分享家中寵物吉娃娃的奇特友情，一天她聽到院子有騷動的聲音，好奇一看才發現，吉娃娃竟和3隻浣熊開心地追逐打鬧，成功結交到來自森林的朋友，可愛又溫馨畫面曝光後，吸引超過470萬人觀看，眾人被萌翻直呼：「根本是童話故事成真！」飼主茱兒（Jules）日前在TikTok分享家中2歲吉娃娃Squeeze與森林好友玩耍的片段，只見Squeeze當時在院子裡，身旁圍繞著3隻小浣熊，4個小動物開心地彼此追逐、玩耍，看起來相當和樂融融，茱兒也拿起手機紀錄下這個溫馨的畫面。影片曝光後，這段跨物種的友情，立即吸引超過470萬人點閱，眾人們狂讚「這就是我上天堂想看到的畫面」、「根本是童話故事成真」、「一群可愛動物寶寶在玩耍」、「多麽純粹又乾淨的友情啊」。茱兒透露，她家中經營農場，除了飼養吉娃娃之外，還有許多貓咪及其他狗狗陪伴，而Squeeze是她見過最快樂的小狗，喜歡親近所有動物及人類，她也分享許多浣熊與家中其他動物互動的影片，讓網友感到溫馨無比。