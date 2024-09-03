特企／星誠細胞生醫贊助2024台北羽球公開賽　細胞科技助運動醫學

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近年來，台灣羽球運動熱潮持續高漲，從街頭巷尾的羽球場到國際賽事的熱烈關注，無不彰顯台灣人對這項運動的濃厚興趣。根據體育署的統計，羽球已僅次於慢跑，成為台灣第二大參與人口的運動項目，號稱新國球，顯示其在全民運動中的重要地位。有鑑於推動大健康理念，星誠細胞生醫公司宣布正式贊助「2024台北羽球公開賽」，持續的關注運動員健康，不僅展現對台灣羽球運動的堅定支持，更期許帶動全民健康生活。此次賽事於2024年9月3日至8日在台北小巨蛋舉行，作為世界羽聯超級300系列賽事，匯聚了包括巴黎奧運羽球男雙金牌李洋/王齊麟、世界球后戴資穎、台灣男子單打一哥周天成等多位世界級選手。賽事不僅是羽球愛好者的盛宴，更是星誠細胞生醫展示其在運動醫學領域創新成果的絕佳平台。星誠細胞生醫執行董事 林信一先生表示：「羽球運動對運動員的身體素質要求極高，頻繁的高強度訓練和比賽容易導致運動損傷，特別是在膝蓋、肩膀等關節部位。我們公司專注研發的外泌體技術，在骨科治療領域展現了巨大潛力。這項運用自體幹細胞與外泌體的創新療法，不僅能加速運動員的傷後恢復過程，更可能為廣大羽球愛好者和其他運動愛好者提供更安全、更有效的治療選擇。」外泌體療法作為再生醫學的尖端技術，近年來在國際醫學界備受關注。它通過利用細胞分泌的微小囊泡來促進組織修復和再生，在骨科疾病的治療中展現出獨特優勢。而星誠細胞專注於開發創新型再生醫學，亦是旨在提供更具治療潛力的方案，來應對目前尚無有效治療的方法。星誠細胞生醫此次贊助台北羽球公開賽，不僅是對台灣羽球運動的支持，更是一次將創新醫療科技與全民健康理念相結合的嘗試。林信一先生進一步解釋：「我們希望通過這次賽事，不僅能夠支持頂級運動員，更能夠向大眾傳遞運動健康的重要性。同時藉此機會，讓更多人了解外泌體療法在運動醫學和骨科治療中的潛力，推動這項創新技術的發展和應用。」隨著人口老齡化和全民運動意識的提升，骨科疾病的預防和治療變得越來越重要。星誠細胞生醫承諾將持續投入研發，推動外泌體療法在骨科等領域的應用，為運動員和民眾提供更好的健康保障。公司計劃於2024年第四季度向美國食品藥品監督管理局（USFDA）提交新藥臨床二期試驗申請，並展望於2025年登錄興櫃，為全球醫療健康事業貢獻一份力量。這次贊助台北羽球公開賽，不僅是星誠細胞生醫對台灣體育事業的支持，更是公司致力於將尖端生物科技與全民健康緊密結合的體現。通過推廣羽球運動和創新醫療技術，星誠細胞生醫正在為建設一個更健康、更有活力的社會貢獻自己的力量。賽事已開打，讓我們一同參與這場融合體育競技與醫療創新的盛會，共同為台灣羽球健兒加油，也為自己的健康未來喝彩！